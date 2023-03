Eerste mijlpaal in de architectuurwedstrijd voor een vernieuwd Casino in Knokke-Heist met keuze vijf kandidaten

De architectuurwedstrijd voor het nieuwe Casino in Knokke-Heist gaat een nieuwe fase in. De jury heeft uit 26 ingeschreven teams de volgens hen vijf beste kandidaten naar voren geschoven.

De jury, specifiek geselecteerd op basis van hun opgebouwde expertise vanuit de verschillende invalshoeken (architectuur- historisch, constructie & stabiliteit, cultuur/kunst en event-organisatorisch), had naar eigen zeggen een zware verantwoordelijkheid om uit de 26 ingeschreven teams de vijf best gerangschikte te destilleren.

Alle ingediende referentieprojecten werden in beschouwing genomen en gequoteerd op basis van de doorselectiecriteria zoals bepaald in de selectieleidraad. Uiteindelijk werden de vijf kandidaten unaniem naar voor geschoven door de zeskoppige jury. “Het is een verhoopte mix geworden van zowel nationale als internationale namen waarbij beloftevolle bureaus een alliantie aangaan met of zich net zullen meten tegenover de gevestigde waarden”, klinkt het.

Onder voorbehoud van het verstrijken van de wettelijke wachttermijn en op advies van de jury werden door het college van burgemeester en schepenen volgende samenwerkingsverbanden geselecteerd:

• Bureau Bouwtechniek – Robbrecht & Daem architecten – Callebaut Architecten – Bureau Bas Smets

• SnØhetta Oslo AS – Link Lab architecture bv

• XDGA BV (Xavier De Geyter Architects bv)

• TAB Architects – Barozzi Veiga – Mosbach Paysagistes

• Meta architectuurbureau BV – DBLV architecten BV

In een volgende fase van de procedure zal aan de inschrijvers worden gevraagd om op basis van de gunningsleidraad, de opdrachtdocumenten en de projectdefinitie een schetsontwerp/projectvoorstel uit te werken. Deze projectvoorstellen worden verwacht tegen half mei. (MM)