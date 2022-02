Door gestegen kosten wordt nieuw rusthuis in Wakken minder groot: “Kleiner en slimmer bouwen”

Uit financiële overwegingen hebben woonzorggroep GVO en de vzw Samen de bouwplannen voor het nieuwe woonzorgcentrum in Wakken wat ontvet. In plaats van 130 woongelegenheden komen er in eerste instantie 120. Van de twee geplande dagverzorgingscentra wordt er voorlopig eentje met 15 plaatsen gebouwd. “We gaan iets kleiner en vooral slimmer bouwen.”

Een jaar geleden kondigden de overkoepelende woonzorggroep en de vzw Samen met trots de start van de bouwwerken aan, gepland voor mei 2021, die moeten leiden tot een gloednieuw woonzorgcentrum met 130 kamers waarvan tien voor kortverblijf en twee centra voor dagverzorging.

De werken zijn in drie fases opgedeeld, waarbij telkens een deel van het bestaande gebouw wordt afgebroken en vervangen door een gedeelte nieuwbouw. In een eerste fase gaat een deel van de D-vleugel van het voormalige Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes tegen de grond. Dat betekende vorig jaar al de noodgedwongen verhuizing van 30 bewoners en medewerkers.

Afbraak eind maart

“De offertes en openbare aanbesteding leren echter dat corona niet alleen op onze gezondheid en vrijheid weegt, maar ook op de bouwprijzen. Ze stegen de laatste twee jaar met liefst 20 procent”, zegt Rita Barilla, gedelegeerd bestuurders van de vzw Samen.

“We dienen hierdoor onze plannen te spreiden in de tijd, kleiner en vooral slimmer te bouwen. Bij de realisatie van de nieuwbouw zullen in eerste instantie 120 woongelegenheden, inclusief tien voor kortverblijf, en een dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen worden gebouwd. Voor de buitenstaander zijn er amper verschillen te merken vergeleken met de oorspronkelijke plannen, omdat de wijzigingen vooral in de technieken zitten.”

De afbraak van het oude woonzorgcentrum staat gepland voor eind maart. “Doordat de architecten en de aannemer nu al samen met de onderaannemers een team vormen, winnen we tijd en zal het nieuwe woonzorgccentrum zoals gepland alsnog klaar zijn rond de jaarwisseling 2024-2025.” Dat is met andere woorden binnen een kleine drie jaar.

Door de aanpassing in de bouwplannen blijft het oorspronkelijke budget van een slordige 17 miljoen euro gerespecteerd. “De opgedane ervaringen nemen we mee naar Tielt (het vroegere Sint-Andries, red.), waar we volgend jaar hopen te bouwen”, aldus nog Rita Barilla. Ze sluit niet uit dat ook daar niet meteen alle 130 erkende bedden beschikbaar zullen zijn. “We houden die erkenningen in portefeuille. Ze blijven nog een tijdje geldig. Als de nood er is, kunnen we dan verder onze opties bekijken.”

A-vleugel behouden

Overigens verdwijnt het oude rusthuis niet helemaal uit het straatbeeld. De gemeente Dentergem koopt de A-vleugel ter hoogte van de Markegemstraat om er de bibliotheek, de buitenschoolse kinderopvang en enkele klassen van de muziekschool in onder te brengen.

(TVH)