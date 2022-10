Diksmuide heeft er 22 Sociale huurwoningen en 16 sociale huurappartementen bij tussen Tuinwijk en Rijkswachtstraat

Op woensdag 5 oktober werden deze nieuwe sociale huureenheden plechtig ingehuldigd samen met de bewoners die er al hun intrek namen, het stadsbestuur en bestuur van De Mandel.

Op de verkaveling ten zuiden van het centrum tussen de Rijkswachtstraat, de Tuinwijk en ten oosten van de Woumenweg werden, in een samenwerking tussen WVI, Covemaecker, IJzer en zee en De Mandel, 16 sociale huurwoningen en 22 sociale huurappartementen gerealiseerd.

Deze verkaveling ligt op wandel- en fietsafstand van het centrum en alle voorzieningen. De 22 sociale huurappartementen bestaande uit 2 vrijstaande appartementsgebouwen van 4 bouwlagen, zijn echte eyecatchers door hun afgeschuinde gevel.

De appartementen zijn een mix van types met één en voornamelijk twee slaapkamers, doelgroep zijn alleenstaanden of kleine gezinnen met twee, drie of vier gezinsleden. Bij het ene gebouw, bestaande uit 12 appartementen zijn de parkeerplaatsen en fietsenberging in het gebouw georganiseerd. Bij het andere gebouw, bestaande uit 10 appartementen, is de fietsenberging in het gebouw voorzien en worden de auto’s in de naastliggende carport geplaatst. Op die manier wordt de wagen uit het straatbeeld gehaald.

Buitenruimte

Elk appartement geniet van een private buitenruimte in de vorm van een tuin of een (dak)terras. Architect Polygoon uit Antwerpen koos ervoor om de buitengevels te voorzien van traditioneel gevelmetselwerk gecombineerd met geperforeerde beton.

Door de raamopeningen op elke verdieping iets anders te schikken, ontstaat er variatie in de appartementen en gevels. Dit zorgt voor extra dynamiek. De architect slaagde er in om compacte gebouwen te realiseren en de ruimte tussen de appartementen maximaal te benutten als groene ontmoetingsplaats Architectenbureau Logica uit Diksmuide is de architect voor de bouw van 16 huurwoningen centraal in de verkaveling. Alle huurwoningen zijn voorzien van 3 slaapkamers voor maximaal 4 personen.

Van de 16 huurwoningen hebben 12 huurwoningen een inpandige garage en 4 huurwoningen een carport voor de woning. De 4 woningen met een carport zijn aangepaste woningen met een slaapkamer en badkamer op de gelijkvloerse verdieping. Alle wooneenheden zijn voorzien van alle comfort en hebben een E-peil van minder dan 40.

Geen doorgaand autoverkeer

De infrastructuurwerken werden ontworpen door studiebureau BVP uit Lochristi, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen was bouwheer voor deze werken en subsidieerde ook het gedeelte voor sociaal wonen. De hoofdontsluiting voor autoverkeer takt aan op de Tuinwijk nabij de Woumenweg maar voor zacht verkeer werden diverse verbindingen voorzien.

Er is geen doorgaand autoverkeer mogelijk. Centraal in de verkaveling ligt een grote groenzone met waterbuffer. Een aantal nieuwe huurders namen ondertussen hun intrek in het woonproject. Voor meer info kan men terecht bij De Mandel cvba ia 051 23 25 69 en www.demandel.be

(AC)