De Lovie voorziet nieuwbouw voor mensen met een beperking: “Plaats voor acht huurders”

Er is eindelijk een bestemming voor de woning op Steenakker 14 in Wervik. Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik (WZBW) was lang op zoek naar een externe partner om er kamerwonen voor mensen met een beperking te voorzien. De raad van bestuur keurde de samenwerkingsovereenkomst met vzw De Lovie goed.

De breedte van het perceel liet toe om er twee woningen van te maken. Eén woning wordt verhuurd vanaf november en de tweede vanaf januari. “Als voorzitter ben ik enorm trots dat we deze samenwerking kunnen realiseren”, zegt voorzitter Lien Deblaere (Vooruit). “Vanuit het WZBW dragen we de inclusiegedachte hoog in het vaandel.”

De Lovie is al meer dan 20 jaar actief in ‘t Susterhuus in de Grauwe Zusterstraat. Het gewezen klooster wordt volgend jaar volledig verbouwd. “Met de ingebruikname van de twee woningen op de Steenakker kunnen we onze ondersteuning in Wervik nog uitbreiden met acht personen”, zegt Peter Van Damme, ortho-agogisch directeur van De Lovie.

“De ligging in het stadscentrum biedt heel wat verrijkende inclusiekansen. We bouwen er graag aan een mooie toekomst voor een aantal jongvolwassenen met een beperking, afkomstig uit de regio.”

Beide woningen met vier leefkamers hebben een ruime living (7,85 op 5 meter), een open keuken en twee bergingen. Vanop het gelijkvloers is er een trap naar boven, wat voor meer lichtinval in de living kan zorgen. Er is een kleine tuin.

Architect is Wim Baekelandt van het bureau Verba uit Ardooie. Hoofdaannemer is de firma Corpuss.

Leeg sinds 2015

Het gaat alvast om een aanslepend dossier. De laatste bewoonster was wijlen Isabelle Nollet-Oudoux. Haar man was trappenmaker. Het OCMW kocht het huis in 2008.

Eerst was voorzien dat het toenmalig Vrouwencentrum daar kwam, maar het werd de Oxfam Wereldwinkel die er in 2015 verhuisde naar wat verderop. Het pand stond ondertussen jarenlang leeg en was verloederd. Jarenlang was er sprake van om er sociale appartementen te voorzien.

Ben je zelf geïnteresseerd in de woningen of ken je iemand? Neem vrijblijvend contact met Elise Maricau via mail: elise.maricau@delovie.be, of telefonisch: 0476 73 79 45.

