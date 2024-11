Compagnie Het Zoute bouwt honderd luxeappartementen aan Franse Opaalkust

De Belgische projectontwikkelaar Compagnie Het Zoute gaat in het Franse Hardelot, aan de Opaalkust, 108 luxeappartementen bouwen. Dat heeft de Knokse vastgoedontwikkelaar dinsdag bekendgemaakt.

Compagnie Het Zoute – opgericht in 1908 – is vooral bekend om zijn vastgoedprojecten in Knokke-Zoute, maar bouwt ook in het Nederlandse Cadzand en in Hardelot in Frankrijk.

In Hardelot kreeg het bedrijf nu groen licht voor een nieuw project: ‘Front de Mer’. Met zicht op zee komen er 108 luxeappartementen, verspreid over vier gebouwen. De werken starten volgend jaar.

Familie Lippens

De projectontwikkelaar mikt op Belgische kopers, maar ook op kopers uit Rijsel en Parijs.

Vastgoedontwikkelaar Compagnie Het Zoute is opgericht door de bekende Knokse familie Lippens en nog steeds grotendeels in handen van de vele takken van de familie.