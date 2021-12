Clubhuis Jozef Verhellestadion wordt grondig gerenoveerd

In het kader van de renovatiewerken aan het Jozef Verhellestadion, is beslist om ook het clubhuis te renoveren. Het gebouw moet technisch volledig op punt gesteld worden en zal worden aangepast aan de noden van vandaag.Het clubhuis dateert van de jaren ’50 en is toe aan een doorgedreven renovatie: de technieken zijn sterk verouderd, het schrijnwerk vertoont verschillende gebreken, er is opstijgend vocht in de kleedruimtes en het dak is op verschillende plaatsen lek.

“Elke atleet droomt ervan om te kunnen trainen en sporten in een goed uitgeruste omgeving en in moderne gebouwen. Daarom renoveren we nu ook het clubhuis van het Jozef Verhellestadion. Zo krijgt het gebouw een volledig nieuwe fitnessruimte en komen er nieuwe kleedkamers.”

“De pas aangelegde atletiekpiste is er al top en de bouw van de spurt-, verspring- en hoogspringhal is in volle uitvoering. De renovatie van het clubhuis is het sluitstuk van de totaalrenovatie waarmee onze atleten zich helemaal kunnen focussen op hun sport,” aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Stadsgebouwen.

Schepen van Sport, Bart Plasschaert, vult aan: “Met dergelijke ingrepen geven we een extra boost aan onze sportclubs, en maken we de weg vrij voor het verder nadrukkelijk op de sportkaart zetten van de atletiekwereld in onze stad.”

Investering van 1,5 miljoen euro, werken starten begin 2024

De kosten voor de renovatie worden geraamd op 1.506.037 euro inclusief btw. Na de vergunningsfase volgt de gunningsfase.

De start van de werken zijn voorzien begin 2024 en zullen ongeveer een jaar duren.