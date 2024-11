Centrum krijgt volgende legislatuur tweede sporthal: Wel op andere locatie dan eerst werd aangekondigd

Het centrum van Waregem krijgt de volgende legislatuur, naast de bestaande De Treffer, nog een tweede competitiesporthal. Maar dat zal wel niet op de locatie zijn die het stadsbestuur eerder al aankondigde. Dat laat raadslid Maxim Laporte (Team Waregem) weten en wordt bevestigd door schepen Kristof Chanterie.

Waregem heeft dringend nood aan een tweede competitiesporthal, naast de bestaande sporthal De Treffer. “Onze stad heeft heel veel bruisende sportverenigingen, en al onze sporthallen, ook die in de deelgemeenten, hebben hun maximum capaciteit bereikt”, zegt schepen Kristof Chanterie.

“We hadden ons daarom voorgenomen om de voorbije legislatuur een gepaste locatie te vinden voor een extra sporthal, en de volgende legislatuur meteen werk te maken van de realisatie ervan.”

Locatie

De locatie die het stadsbestuur de voorbije legislatuur naar voren heeft geschoven: de plaats waar nu de kleuterafdeling met refter van het GO!-onderwijs is, in de Ten Hedestraat. Het stadsbestuur stapt daar nu echter van af, laat raadslid Maxim Laporte (Team Waregem) weten. Hij zal tekst en uitleg vragen in de komende gemeenteraadszitting.

“Het klopt dat we inderdaad de GO!-piste laten varen”, zegt Chanterie. “De timing is immers niet ideaal. We zijn daar immers afhankelijk van het grootschalige bouwproject van GO!. Er komt een volledig nieuw schoolgebouw, waar de kleuters en de refter een nieuwe plek zouden krijgen.”

“Dat betekent dat de ouder locatie pas zou vrijkomen in 2028-2029 en dat is te laat. We kunnen niet nog eens vier jaar wachten om nog maar te beginnen met de bouwwerken.”

De stad heeft intussen een alternatieve locatie op het oog. “Maar die gaan we nog niet communiceren”, zegt Chanterie. “De grond is nog niet helemaal van de stad, maar we kunnen die wel op korte termijn verwerven. Van zodra het kan, gaan we daar meer over vertellen. Het is wel degelijk nog steeds bedoeling de komende legislatuur een nieuwe sporthal te kunnen afleveren.”

(Joyce Mesdag)