Casinogebouw Silt in Middelkerke wint architectuurprijs

Evenementengebouw Silt in Middelkerke is bekroond met de Architecture Masterprize 2024 in de categorie ‘hospitality architecture’. “Wederom een mooie erkenning voor deze nieuwe parel aan de Belgische kust”, zegt Reinald Top van ZJA Architects & Engineers.

In het Guggenheim Museum in Bilbao werden onlangs de Architecture Masterprize 2024 uitgereikt. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan creatieve, innovatieve ontwerpen. De prijs werd in 2016 in het leven geroepen om de waardering en bekendheid van uitmuntend ontwerp te bevorderen. Een van de winnaars in de categorie ‘hospitality architecture’ is dit jaar Silt, het evenementengebouw in Middelkerke.

“Het gebouw is een blikvanger, maar eentje die in zijn ontwerp de ingehouden kracht en soberheid toont die bij het Vlaamse kustlandschap hoort”, zo omschrijft architectenbureau ZJA het gebouw. “De vorm is eenvoudig maar mysterieus, verwijzend naar de vormen en kleuren uit de natuur of de vissershaven.” Dat ontwerp wordt gewaardeerd door internationale vakjury’s, want Silt won eerder ook al de International Architecture Award. Reinald Top van ZJA Architects & Engineers is erg trots met de prijs. “Het is een bijzonder project dat kustversterking, duurzaamheid en leefbaarheid verenigt.”

Silt omvatt een evenementenruimte voor 2.000 personen, drie restaurants, een speelzaal en een viersterrenhotel.