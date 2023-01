Bouwbeurs in Roeselare klaar voor herstart na crisisjaren: “Exposanten hebben er zin in”

De eerste twee weekends van februari moet je opnieuw in Expo Roeselare zijn voor de Bouwbeurs. De afgelopen twee edities werden door corona afgelast. “Vervelend, want in 2020 zaten we met onze beurs op een hoogtepunt. Nu moeten we toch ietwat herbeginnen”, klinkt het bij voorzitter Jan Develtere.

De vorige editie editie van de Bouwbeurs dateert van 2020. “Toen zaten we op een hoogtepunt. Door twee edities te moeten overslaan, merken we dat we toch ietwat moeten herbeginnen. Dat is niet alleen bij ons het geval, ook bij andere beurzen. Gelukkig zijn we er met 140 exposanten toch in geslaagd om een volwaardige beurs op poten te zetten”, aldus Bouwbeursvoorzitter Jan Develtere. “We willen opnieuw het toevluchtsoord bij uitstek zijn voor alle kandidaat-bouwers en verbouwers, maar ook voor iedereen die interesse heeft in wat speelt op gebied van bouw in het algemeen.”

“Alles over bouwen, van A tot Z, dat blijft ons motto. Dat gaat erg breed, van financiering van een (ver)bouwproject tot de fiscale reglementering, materiaalkeuze of nieuwste technieken of tuininrichting. Ondanks de crisis in de bouw, met stijgende prijzen en projecten die worden uitgesteld, ging het vrij vlot om exposanten aan te trekken, ze geloven er nog in. Opvallend is wel dat het aandeel elektrische laadpalen en zonnepanelen eerder beperkt blijft, toch een van de uitdagingen van de toekomst. Zij hebben het momenteel al erg druk.”

Infosessies

Je vindt een antwoord bij de exposanten, maar ook bij de infosessies die in de loop van de beurs worden georganiseerd. Over ‘spijtvrij renoveren’, maar ook over hoe kunst te integreren, renoveren in de toekomst, de aan- en verkoop van een woning en ook Jo Lernout komt spreken over robotica en artificiële intelligentie.

Een vaste waarde is de bouwwedstrijd met Lego voor kinderen van 3 tot 12 jaar, waarbij er waardevolle prijzen te winnen zijn. Ook traditie: de gratis parking. “Een absolute meerwaarde voor beursbezoekers”, aldus Jan nog. (Thomas Dubois)