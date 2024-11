Bouwafval blijft groot probleem in buurt rond Oosteroever ondanks charter: “Klachten worden wel degelijk zeer ernstig genomen”

Bouwafval blijft een probleem in de buurt rond Oosteroever. Op initiatief van de Proper Strand Lopers werd door de stad in mei een charter opgesteld dat door aannemers ondertekend kon worden. De motivatie van toen bij de verschillende aannemers blijkt nu echter opnieuw zoek.

De Proper Strand Lopers, onder impuls van Tim Corbisier, merkten enkele jaren gelden op dat heel dat bouwafval, afkomstig van werken in de buurt van de Oosteroever, in het water, op het strand en in de duinen terechtkwam. “Moeilijk uit te zoeken door de politie waar het afval vandaan komt”, zegt Corbisier. “Dat er een probleem was, was duidelijk.” En dus kwam de Proper Strand Lopers met een voorstel op de proppen. Een charter dat door aannemers ondertekend kon worden. “Wie het charter tekende kreeg een vermelding op de website van de stad Oostende. Op die manier konden bouwheren weten welke aannemer milieubewust omgaat met bouwafval”, aldus Corbisier.

In mei werd het charter dan ook realiteit. Het charter bevat richtlijnen voor bouwwerven en dat zou moeten resulteren in minder zwervend afval rond bouwwerven. “Het charter was uniek aan de kust en zou als blauwdruk kunnen dienen voor alle bouwprojecten in België die grenzen aan zee, havens en binnenwateren”, duidt de bezieler van de Proper Strand Lopers.

Opgeruimd

Alleen werd er tijdens een strandopruimactie van de Proper Strand Lopers met het Vlaams Instituut voor de Zee opnieuw heel wat afval ontdekt. “Het afval lag verspreid ter hoogte van de zogenaamde Cityriver. Het gaat om kleine plastieken deeltjes afkomstig van isolatiemateriaal. Met het visserijdok vlakbij bestaat de kans dat het afval opnieuw in het water terechtkomt. We hebben het stadsbestuur op de hoogte gebracht, net als de bouwheer en de hoofdaannemer. Het afval werd uiteindelijk geruimd door de openbare diensten”, besluit Corbisier.

Volgens Corbisier zouden alle bouwheren een charter opgelegd moeten krijgen. “Dat is iets wat zeker bekeken kan worden”, zegt schepen van Milieu, Silke Beirens (Groen). “Het is zo dat indien iemand bouwafval opmerkt, dan zeker de politie mag contacteren. De bouwheer heeft de hoofdaannemer al verschillende keren aangemaand om het bouwafval te ruimen. Er werd ook al een aanmaning verstuurd. Deze klachten worden wel degelijk zeer ernstig genomen.”