Bouw nieuwe brandweerkazerne in Zwevegem uitgesteld: gemeente investeert 31.000 euro in werken aan oude kazerne

Enkele jaren terug kwam het nieuws dat de brandweerposten van Zwevegem en Kortrijk zouden samensmelten tot één post, een nieuwe brandweerkazerne op Evolis. De bouw ervan is nu uitgesteld. Het gemeentebestuur heeft nu besloten om alsnog werken aan de huidige kazerne uit te voeren. “Dit als waardering voor onze brandweer”, klinkt het.

Brandweerzone Fluvia was vorig voorjaar trots de plannen van hun nieuwe hoofdkazerne te kunnen voorstellen. Deze komt op Evolis en moet de huidige kazernes van de brandweerposten in Kortrijk en Zwevegem vervangen. Bij posten zouden dan ook samensmelten. Volgens de planning zou de nieuwe kazerne in 2026 in gebruik genomen worden.

In juni vorig jaar bleek echter dat de voorgestelde plannen te duur waren en er aanpassingen dienden te gebeuren aan het ontwerp. Het aanpassen van de plannen bracht wel enige vertraging teweeg voor de start van de bouwwerken. De aanpassingen van de plannen zorgde er ook voor dat de omgevingsvergunning in september door de Stad Kortrijk werd afgekeurd. Nu verwacht men dat de bouw van de nieuwe kazerne pas zal klaar zijn in 2028.

Nieuw sanitair

Dit betekent wel dat de kazerne in Zwevegem nog enkele jaren langer moet dienstdoen. “We vinden dat er dit jaar werken moeten uitgevoerd worden om een basiscomfort te kunnen bieden voor onze brandweermannen. Dit als waardering voor hun geleverde prestaties”, zegt burgemeester Degezelle.

In het schepencollege was men er al snel van overtuigd om 31.500 euro te investeren. “Het gaat hier om een revisie van de sectionale poorten en de noodverlichting. Verder zullen we de toiletten en urinoirs vernieuwen en de defecte ramen op de eerste verdieping vervangen. Ook de putten in de vloer van de stelplaats zullen gedicht worden en er komt een nieuwe vloer. De onbetrouwbare werking van de verwarming zal ook aangepakt worden”, aldus Degezelle.

“Het uitstel van de bouw zorgt voor enkele vragen. Hoe zal onze toekomst eruitzien?” – Claude Monserez, kapitein bij brandweer

Bij de brandweer zijn ze uiteraard tevreden met die aanpassingswerken. “Wat het uitstellen van de bouw van de nieuwe kazerne betreft, brengt dit toch een aantal vragen met zich mee. Hoe zal onze toekomst eruitzien? Wat betekent dit voor onze post, onze plaats in de gemeenschap en onze samenwerking? Deze onzekerheid is begrijpelijk en mag je niet onderschatten. We hebben nood aan een toekomstperspectief, aan visie en zekerheid”, zegt Kapt. Claude Monserez.

Interventies

Vorig jaar was volgens de postoverste met 304 interventies een best wel druk jaar, maar toch waren er iets minder oproepen dan de jongste jaren.

Wat opvalt is dat door de zonevorming de Zwevegemse post ook vaak actief is in andere gemeenten. “Van de 304 interventies waren er 190 op het grondgebied van Zwevegem. 68 keer moesten we uitrukken naar Kortrijk, 15 maal in Harelbeke en 9 keer in Deerlijk. Er waren 7 interventies op het grondgebied van Avelgem en de rest was zowat verspreid.”

Bij die oproepen waren twee speciale interventies, een voor een scheepvaartongeval en een voor een treinongeval.

Er waren vorig jaar ook 62 brand-gerelateerde oproepen. “18 keer werden we opgeroepen voor ‘brand gebouw’ en 15 keer voor een voertuigbrand. Verder blusten we zeven schouwbranden en drie industriebranden. Voor ‘brand buiten’ werden we vijf keer opgepiept en twee keer voor ‘brand algemeen’. We dienden ook uit te rukken voor zeven brandalarms en drie keer voor brandgeurcontrole.”

De brandweer is steeds vaker opgeroepen voor technische opdrachten. “Zo werden we voor 10 verkeersongevallen met geknelde personen opgeroepen, 11 keer voor een persoon die dreigt te springen en 10 keer voor redding te water.”

Verder zijn er nog interventies zoals reinigen openbare weg (41), gevaarlijk dier (27), wateroverlast (23) en openen deur (12). Er werd 25 keer bijstand verleend aan de medische diensten.

“Wat hierbij vooral belangrijk is, en waar ik bijzonder dankbaar voor ben, is dat onze manschappen telkens veilig terug thuisgekomen zijn”, besluit Monserez.