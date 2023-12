Alides bouwt Residentie ‘Vue’ met 39 energiezuinige appartementen

Op de voormalige site van verfspecialist Gysels in de Brugsesteenweg hebben Rikkert Leeman (CEO van vastgoedontwikkelaar en -investeerder Alides) en de Veurnse burgemeester Peter Roose op 1 december de symbolische eerste steen gelegd van VUE, een fris, kleinschalig en karaktervol nieuwbouwproject met 39 appartementen en één commerciële ruimte.

De locatie voor residentie VUE is doordacht gekozen: op de hoek van de Zannekinlaan en de Brugsesteenweg, want vastgoedontwikkelaar Alides zag meteen alle sterke troeven. CEO Rikkert Leeman: “Alides is een familiebedrijf dat al in 1892 is opgericht in Gent, en nu deel uitmaakt van de Group Maes. Onze expansiestrategie is er één met een langetermijnvisie, waarbij we onze expertise en middelen inzetten om op bloeiende locaties in heel België duurzame eigendommen te realiseren, in lijn met onze kernwaarden. Residentie VUE zien we als een bouwproject dat bijdraagt aan de toekomst van Veurne.

Duurzaam

De naam ‘VUE’ verwijst in eerste instantie naar het schitterende uitzicht dat je van hieruit hebt op stad Veurne, maar ook op de groene omgeving. We bouwen hier 39 ruime, lichtrijke appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers tegen een instapprijs vanaf 258.000 euro. Elk appartement zal beschikken over een groot privé (dak)terras en er komt ook een zuidgerichte private binnentuin. Een boven- en ondergrondse fietsenstalling met ruime ondergrondse garages en bergplaatsen maken het plaatje helemaal af. Deze appartementen zijn perfect geschikt voor jong en oud, als vaste woonst of als investering. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze worden aangekocht met 6% btw-tarief.”

© GF

Rikkert Leeman benadrukt de duurzaamheid van het project. “We werken met geothermische grondboringen. Het gebouw wordt voorzien van een groendak en alle appartementen zullen bijna energie-neutraal zijn. Amper stookkosten dus, wat toch wel bijzonder belangrijk is voor de energiefactuur!”

Locatie

De locatie heeft nog meer voordelen: de nabijheid van scholen, Veurnse horecazaken, winkels, sport- en recreatiemogelijkheden, het historische centrum van een stad die leeft en bruist, heel veel werkgelegenheid, zee, strand en Plopsaland op een boogscheut, de vlotte bereikbaarheid via de E40 waar je zelden of nooit fileleed ondervindt…

Alides gaat in zee met Verstraete.team, de vijfde generatie van een aannemersbedrijf uit Roeselare. Alides maakt er een erezaak van om alle appartementen piekfijn af te werken en op te leveren in het voorjaar 2025. Al die sterke troeven hebben als resultaat dat er al bij de eerstesteenlegging bijna één derde van de appartementen is verkocht. De kopers komen zelfs uit Antwerpen en Gent en kiezen doelbewust voor deze rustige locatie in Veurne als interessant uitvalspunt naar de kustgemeentes, maar ook naar alle te ontdekken dorpen en stadjes ‘over de schreve’.