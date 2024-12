Acta Vastgoed na vijftien jaar overgenomen

Acta Vastgoed is een van bekendste vastgoedkantoren in Oostende. Voor het eerst in vijftien jaar heeft het bedrijf een nieuwe eigenaar. Acta is tot op vandaag heel familiaal gebleven, maar echtpaar en zakenpartners Nicolas van Ravels en Julie Adriaens laten hun kantoor nu over aan Steven Van den Wittenboer.

Vijftien jaar geleden richtten Nicolas van Ravels (43) en zijn echtgenote Julie Adriaens (43) het bekende vastgoedkantoor Acta Vastgoed op aan ’t Paard in Oostende. Samen met hun team hebben ze doorheen de jaren enkele duizenden klanten begeleid bij de zoektocht naar hun droomwoning aan de Belgische kust of in het hinterland. “Mijn echtgenote en ik zijn allebei afkomstig van Oostende. We waren al jaren actief in de vastgoedwereld en speelden al langer met het idee om ons eigen vastgoedkantoor op te starten. Zestien jaar geleden merkten we dat de kwaliteit van vastgoed beter kon aan de Middenkust. We kunnen met trots zeggen dat we in onze opzet geslaagd zijn”, vertelt Nicolas. Steven Van den Wittenboer vervoegde Acta Vastgoed acht jaar geleden als commercieel medewerker en krijgt nu de eer om het kantoor over te nemen.

Voor Nicolas, die zes jaar geleden zijn passie vond als projectontwikkelaar bij Corbeau Vastgoedontwikkeling, was de overname snel beklonken. “Steven is al meer dan acht jaar actief bij Acta. De puzzel was voor zowel Julie als mezelf vrij snel gemaakt. Terwijl we samen in een restaurant iets aan het eten waren, hebben we Steven de vraag gesteld of hij het kantoor wilde overnemen. Zelf hebben we ondertussen een team opgebouwd in de bouw en daar gaan we mee verder.”

Logische stap

De keuze voor Acta Vastgoed was een logische stap volgens Steven. “Tijdens mijn periode als zelfstandig vastgoedmakelaar heb ik Nicolas en Julie leren kennen als professionals die een zeer solide basis hebben gelegd met het kantoor. In het begin van mijn carrière had ik niet meteen de intentie om een eigen kantoor te starten, maar na jaren van intensief werken groeide de ambitie en het gevoel dat het tijd was om die stap te zetten. Ik heb de ambitie om klanten dezelfde vertrouwde service van verkoop en schattingen te bieden en tegelijkertijd nieuwe ideeën en innovaties te introduceren die het kantoor kan laten groeien,” laat Steven weten.

Ook Nicolas kijkt met vertrouwen naar de toekomst. “Ik ben trots het kantoor te kunnen overlaten in de competente handen van Steven. Hierdoor kunnen we ons beiden focussen op de verdere groei van zowel Corbeau Vastgoedontwikkeling als Acta Vastgoed. Het is een win-win voor onze klanten en de toekomst van beide bedrijven. We wensen alle klanten van de voorbije jaren via deze weg persoonlijk te bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen in ons en het kantoor.”

Nieuwe kantoorruimte

Corbeau Vastgoedontwikkeling kondigt binnenkort de bouw aan van een nieuw project in Oostende, waar tevens hun nieuwe kantoren gevestigd zullen zijn. De kantoren moeten nog gebouwd worden. De plannen en een 3D-visualisatie geven alvast een voorproefje van wat men mag verwachten,” besluit Nicolas.

Acta Vastgoed behoudt zijn vertrouwde team en locatie aan het Leopold I-Plein in Oostende. Zowel bestaande als nieuwe klanten kunnen vrijblijvend een afspraak maken of wandel gerust eens binnen om advies te vragen.