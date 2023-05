29 bezwaarschriften ingediend tegen plannen voor Lauweplaats: “Burgemeester reageerde laconiek op onze bezorgdheden”

Een oase van groen, een ontmoetingsplaats voor iedereen en een absolute trekpleister voor Lauwe. De plannen voor een gloednieuwe Lauweplaats hebben alvast alles in huis om inwoners te laten wegdromen. Toch lijkt het erop dat niet iedereen overtuigd is. Er werden zo’n 29 bezwaarschriften ingediend. Vooral het plan om het aantal parkeerplaatsen terug te schroeven is een grote doorn in het oog.

Een dorpstuin, meer biodiversiteit die bovendien de seizoenen volgt, fonteinen waarin zowel jong als oud verkoeling kunnen zoeken en een aantrekkingskracht om ‘u’ tegen te zeggen. De plannen voor de vernieuwing van Lauweplaats, de centrale plek van de grensgemeente, krijgen stilaan vorm. Het concept bevat eveneens meer plaats voor terrassen en straatmeubilair en ook oplaadpunten voor elektrische voertuigen zullen er hun opwachting maken. Op die manier wordt Lauweplaats het centrum van de, ondertussen riante, zone 30 waarbij de voetpaden groter zullen worden en verkeersveiligheid voorop staat. Voor de volledige uitvoering van de werken werden de kosten op meer dan 3 miljoen euro geraamd, waarvan een deel via subsidies kan worden opgevangen. Over een termijn durft niemand zich nog uit te spreken, de provincie heeft immers nog tot 6 augustus de tijd om de plannen al dan niet goed te keuren, waarop de zoektocht naar een aannemer kan beginnen.

Laconieke burgemeester

Het moest dus een feestelijke aankondiging worden tijdens de gemeenteraad, al werd het er eentje met een zure bijsmaak. Niet minder dan 29 bezwaarschriften werden tegen het project ingediend, waaruit blijkt dat niet alle Lauwenaars van de meerwaarde zijn overtuigd. Vooral bij de handelaars schoot het plan in het verkeerde keelgat en hekelt men de wankele communicatie rond het geheel. “Ze snoeien keihard in de parkeerplaatsen terwijl er nu al te weinig zijn”, klinkt het bij Caroline en Tony van Bockor Café.

“Van 115 naar 64, dat is dus bijna de helft minder. We klauteren stilaan uit het coronadal maar merken dat klanten nog steeds heel wat minder present zijn dan vroeger. Nu ze nog eens moeite gaan hebben om hun wagen ergens kwijt te kunnen raken, vrezen we dat ze al snel gaan doorrijden naar Rekkem of zelfs Moeskroen. Daar komt dan nog eens bij dat er hier recent nog een resem appartementsblokken zijn gebouwd geweest. De nieuwe bewoners zullen ook allemaal een wagen hebben, een wagen die ze ook ergens gaan moeten parkeren.”

“Men schermt steevast met het feit dat er werd gecommuniceerd maar niet alle partijen werden hiervoor uitgenodigd. Het resultaat is dan ook dat we een kant-en-klaar plan krijgen geserveerd, waar schijnbaar geen tegenspraak wordt geduld. Toen we onze bezorgdheden aan de burgemeester overmaakten, reageerde hij laconiek dat de echte klanten wel zouden komen als ze bij ons wilden zijn. Wie een eigen zaak heeft weet ondertussen dat dit absoluut niet meer overeenstemt met de realiteit.”

© gf

Misverstanden

Tijdens de gemeenteraad werden die bezwaren dan weer meteen richting prullenmand verwezen. “Het berust allemaal op een flink aantal misverstanden”, verdedigde bevoegd schepen Patrick Roose (Vooruit) het plan. “Zo gaat men uit van een aantal parkeerplaatsen op een deel van de Plaats waar men eigenlijk niet eens mag parkeren. Daar is altijd al een verbod van toepassing geweest, alleen negeerden heel wat mensen dat verbod. In werkelijkheid gaat het dus om een vermindering van 87 naar 65 plaatsen, één plek voor de slagerij blijft behouden. De huidige parkeerplaatsen waren trouwens veel te smal geworden. In het nieuwe plan zorgen we voor een maximaal aantal ruime en comfortabele parkeerplaatsen.”

De gemeenteraad keurde het project goed al onthield Groen zich. Daar stelde men zich vragen bij de uitwerking van enkele elementen en hun nut.