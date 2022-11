Bite Back levert meer dan 10.000 handtekeningen af voor sluiting dolfinarium in Brugge

11.192 Vlamingen willen een verbod op het houden van dolfijnen in Vlaanderen. 11.192 mensen tekenden de petitie van dierenrechtenorganisatie Bite Back, die een einde aan het laatste dolfinarium van België, in Brugge, zou betekenen. Bite Back overhandigde vandaag de petitie aan het kabinet van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, en voerde actie aan zijn kabinet. Ze bespraken een (mogelijk) uitdoofbeleid voor het Boudewijn Seapark.

Al tien jaar voert Bite Back vreedzaam actie aan het Boudewijn Seapark in Brugge, om bezoekers te sensibiliseren en te laten weten dat ze het niet eens zijn met de omstandigheden waar de dieren in moeten leven.

Uitdoofbeleid

Ook trokken ze de straat op om handtekeningen te verzamelen voor de petitie en mensen te informeren over het leven van een dolfijn in zo’n dolfinarium. Samen met een digitale petitie verzamelden ze zo 11.192 handtekeningen, geen verwaarloosbaar getal.

Door de petitie aan Ben Weyts te bezorgen, hoopt Bite Back dat hij snel werk maakt van het uitdoofbeleid dat in zijn beleidsprogramma staat. Reeds in 2019 vertelde de minister zelf dat hij gewonnen was voor een einde aan dolfinaria in ons land.

“Nu zwart op wit staat dat meer dan tienduizend Vlamingen het met hem eens zijn, hopen we dat het verbod op het houden van dolfijnen er eindelijk komt.” klinkt het bij Bite Back.

Het kabinet van Weyts ontving vandaag de petitie en voerde een gesprek met Bite Back. Dit om klachten en suggesties te aanhoren van de dierenrechtenorganisatie. Tegen het argument dat de acht Brugse dolfijnen ‘niet zomaar terug de zee in kunnen’, pleit Bite Back voor het zorgen voor een sanctuary of opvangplek voor de dieren.

Momenteel is er zo’n half-open natuurlijke baai in de maak in Griekenland, specifiek voor dolfijnen die uit de dolfinarium-industrie komen. Kabinetsmedewerker dierenwelzijn, Nektaria Moskofidis, verzekerde ons dat in het onderzoek wat momenteel gevoerd wordt, alle mogelijke opties onderzocht worden.

Hoopvol

Het kabinet beloofde zeker deze ambtstermijn werk te maken van een uitdoofbeleid. Minister Weyts zou nog steeds achter zijn woorden en zijn beleidsplan staan.

Bite Back is hoopvol: “Wij hopen dat de minister luistert. Naar de elfduizend mensen die de petitie tekenden, naar onze argumenten contra dolfinaria, en naar andere landen die het goede voorbeeld geven en dolfinaria verboden hebben de afgelopen jaren. Daarnaast hopen we dat er liever vroeger dan later werk gemaakt wordt van het uitdoofbeleid, de dolfijnen kunnen niet blijven wachten.”

Geruggesteund door BV’s, politici en academici

Dolfinaria zijn niet meer van deze tijd. Dat is de boodschap die dierenrechtenorganiatie Bite Back al bijna 20 jaar verspreidt door actie te voeren tegen het dolfinarium in Brugge.

Dat ook BV’s zoals Pol Goossen en An Lemmens die boodschap beamen, bewees de open brief aan Ben Weyts die vorige week door hen mede-ondertekend werd. Ook politici van Groen en Vooruit ondertekenden de brief, samen met academici zoals Prof. Dr. Johan Braeckman. Nu ook de petitie voor een officieel verbod op dolfinaria haar doel van 10.000 handtekeningen ruimschoots bereikte, is het duidelijk dat ook de Vlaming klaar is voor een België zonder dolfinarium.