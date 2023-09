Bijttebier viert honderdste verjaardag: “Dit is een belevingswinkel”

Bijttebier is honderd jaar oud. Michiel, Lieven, Zeno, Fries, Fronie, Karel, zijn zoon Thomas en de vele andere familieleden zorgden ervoor dat de winkel een gevestigde waarde werd en bleef in Wevelgem en omstreken. Al vier generaties lang. En dat wordt passend gevierd.

Generaties lang bezochten jonggehuwde koppels Bijttebier in de Lauwestraat voor de aankoop van hun trouwservies. Dat moest in porselein, en werd enkel uit de kast gehaald als er feest werd gevierd. “Dat ligt nu wel anders”, weet Karel Bijttebier (65). “We profileren ons als een onmisbare schakel voor het huiselijk genot. Van koken tot genieten. En niet enkel met producten die het grootste deel van hun leven in de kast doorbrengen. De tafel wordt driemaal gedekt per dag, 365 dagen per jaar. Reken maar uit hoe dikwijls het servies op tafel komt. Onze klanten beseffen het dagelijkse plezier van een mooi servies met bijhorend bestek, van een elegant glas. Een gevoel dat zeker tijdens corona versterkt werd. En er bovendien gekookt werd voor een kleiner gezelschap.”

Groot aanbod

Bijttebier staat in Wevelgem en ver daarbuiten synoniem voor een kwalitatief aanbod. En dat nu dus al honderd jaar. In 1923 startten Michiel Byttebier en zijn echtgenote Maria Vanden Avenne een winkel in de Lauwestraat in Wevelgem. Je kon er van alles vinden: een grote keuze aan kunstbloemen, bureauartikelen, sigaren en ze zorgden zelfs voor de levering van brieven. “Dat allegaartje van producten zorgde ervoor dat veel mensen de winkel binnenkwamen”, vervolgt Karel. “Wie een brief kwam halen ging misschien wel naar buiten met een boeket kunstbloemen.”

Porseleinhallen

Geleidelijk aan verlegde de focus zich naar het verkopen van servies en wat er zo allemaal op een gedekte tafel thuishoort. Michiel schuimde de beurzen af, dat leidde ertoe dat er een grote voorraad werd aangelegd. In de jaren voor de oorlog werd op die manier de groothandel opgestart. Er kwam een extra magazijn waar het porselein werd opgeslagen. De Porseleinhallen danken hun naam aan het magazijn dat voordien op die plaats stond. Dat magazijn was ook de plek waar tijdens de braderie de koopjes stonden opgesteld, waar het een komen en gaan was van nieuwsgierige klanten die tussen de rekken op zoek waren naar het ultieme ‘batje’.

“Wij profileren ons als een onmiskenbare schakel voor het huiselijk genot”

“Toen de winkel 35 jaar bestond, in 1958, gaf mijn grootvader een feest”, vertelt Karel. “Hij liet onder meer een soepterrine maken met daarop de beeltenissen van henzelf en de kinderen. Bij Decnudt liet hij een grote kader maken waarin alle kinderen van de stamboom Bijttebier een plaats kregen. Ik werd er in extremis nog aan toegevoegd.” (lacht)

Belevingswinkel

De tweede generatie bouwde de zaak voort uit. Lieven zorgde voor de logistiek, Zeno voor de aankoop, Fries voor de verkoop en Fronie voor de administratie. Geen overbodige luxe, want in 1953 was de familie een tweede winkel gestart op de Grote Markt in Kortrijk. Die winkel verhuisde in 1989 naar het Jozef Vandaleplein. Intussen heet dat pand La Cantine, een restaurant dat wordt uitgebaat door andere leden van de familie.

Derde generatie

Karel, zoon van Zeno, is dus al de derde generatie aan het hoofd van de winkel. Samen met echtgenote Carmen zorgden ze in 2006 voor een complete renovatie. Zoon Thomas (39) stapte ondertussen al in de zaak, zijn echtgenote Virginie De Backere is al een vertrouwd gezicht op beurzen en in de winkel is Katleen Deflo al 34 jaar lang een rots in de branding.

Bijttebier is ondertussen een belevingswinkel geworden. Je leert er de juiste kop koffie te zetten of energiezuinig te koken. “Het valt op dat de invloed van de televisiekoks mensen aanzet tot kopen”, zegt Carmen. “Klanten vragen naar dat welbepaald mes of die welbepaalde pan die Jeroen Meus gebruikt. En voorts zien we dat ons publiek nog altijd op zoek is naar functionele, mooie en degelijke artikels.”

Stockverkoop

Tijdens het braderieweekend en al de week voordien, op zaterdag 9 september, houdt Bijttebier zijn traditionele stockverkoop van merkartikelen.

“We verkopen de eindereeksen met kortingen tussen de 50 en 75 procent”, aldus Karel. “Voorts geven we ook 10 procent op de nieuwe collecties. Maar wie niets nodig heeft of wenst te kopen is meer dan welkom, we richten in onze winkel een etalage in waar we ons 100-jarige verhaal zullen vertellen.”