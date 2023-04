Bij deze Waregemse kunnen bedrijfsleiders een nanny inhuren: “Ik wil ondernemende vrouwen ontzorgen”

Voor (vrouwelijke) ondernemers is het vaak niet evident om zowel thuis als op de werkvloer alles draaiende te houden. Dat weet ook de Desselgemse Anja Boudry. De alleenstaande mama en onderneemster blies daarom De Gouvernante in het leven: een outsourcingsbedrijf dat ondernemers en bedrijfsleiders een passende nanny biedt. “Zowel kinderen als ouders worden er beter van”, zegt ze.

Anja Boudry (44) is trotse mama van Raphaëlle (6) en Penelope (5) én streeft ook een mooie carrière na. Na achttien jaar met een leidinggevende functie bij Accent Jobs wilde ze een eigen project uit de grond stampen. “En daarvoor haalde ik uit mijn eigen ervaringen inspiratie”, zegt ze. “Wie én een gezin wil uitbouwen én een eigen bedrijf wil leiden, komt vaak handen te kort. Daar wil ik een oplossing voor aanreiken.”

Zo zag twee maanden geleden De Gouvernante het levenslicht: een outsourcingsdienst waar (vrouwelijke) ondernemers een beroep op kunnen doen om de hulp van een nanny in te roepen.

“Zo kunnen ze zich volop focussen op hun professionele loopbaan en tegelijk meer quality time met hun kinderen beleven”, duidt Anja, die in de Waregemse deelgemeente Desselgem woont en werkt.

In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn nanny’s al decennia ingeburgerd, maar ook bij ons vormen ze niet langer een sporadisch verschijnsel. “Het kan je work-life balance alleen maar ten goede komen”, gaat Anja verder. “Ik bied een zogenaamde premium search aan: wij matchen het ideale nanny-profiel met de juiste klant.”

Langere termijn

Daarbij gaat Anja niet over een nacht ijs. “Ik start altijd met een doorgedreven gesprek met de klant om de juiste wensen en noden af te stemmen. Daarna volgt een kennismaking met de potentiële nanny, waarbij ik ook zelf aanwezig ben. Als de puzzel klopt, volgt een proefperiode van een maand. Als de klik goed zit, wordt een engagement voor langere termijn aangegaan.”

Die langere termijn bedraagt minstens een jaar. “Bedoeling is immers om gezinnen van ondernemers structureel bij te staan. Onze nanny’s hebben twee grote taken: enerzijds instaan voor de verzorging van de kinderen, anderzijds meedraaien in het huishouden.”

“Onder verzorging valt de ochtendroutine op zich nemen, maar ook ‘s avonds afhalen van school, huiswerk begeleiden, samen spelen, van en naar hobby’s brengen… Daarnaast helpen onze nanny’s ook bij het maken van eten, doen ze (een deel van) de was, wordt er gestreken en doen ze boodschappen… Alles behalve poetsen.”

Alleen maar voordelen

Allemaal met één groot doel: de klant zoveel mogelijk ontzorgen. “Wanneer die ‘s avonds thuiskomt, moet de volle aandacht naar de kinderen kunnen gaan en is de dagelijkse rush niet langer aan de orde.”

Anja focust bewust op ondernemende vrouwen, zegt ze. “Want de vrouw neemt nog altijd het grootste deel van het huishouden en de zorg voor de kinderen op zich”, legt ze uit. “Al krijg ik ook veel vragen van mannen. Sowieso heeft een nanny alleen maar voordelen. Ze bieden de kinderen een duidelijke structuur en zorgen voor mentale rust bij de ouders.”

“Daarom is een nanny ook zoveel meer dan een kinderoppas. Ze is een verlengstuk van jezelf, een deel van je gezin. De term heeft nog steeds een cliché aan zich plakken omdat je dan zogezegd niet zelf voor je kinderen zorgt, maar als je het kan betalen, moet je het gewoon doen. Zowel kinderen als ouders worden er beter van.”

Aftrekbaar

De Gouvernante inschakelen, kost je 34 euro per uur, btw niet meegerekend, naast een opstartkost van 750 euro. “Die geldt als een zeker engagement”, aldus Anja. “Want ik zorg voor een hyperprofessionele nanny die we ook zelf opleiden, met een cursus pedagogie en EHBO bij kinderen.”

“Bovendien kan je als ondernemer de ingehuurde nanny als beroepskost inboeken. Een nanny zorgt ervoor dat je meer en beter op je bedrijf of job kan focussen, wat de onderneming dan weer ten goede komt. Het is als het ware een investering, zowel in je professionele als privéleven.”

Aan interesse alvast geen gebrek, zo blijkt. “Ons eerste contract is volledig afgesloten, voor drie andere projecten ben ik volop op zoek naar een match. En zowel ondernemers als potentiële nanny’s vinden vlot de weg naar De Gouvernante. Dit wordt een mooi verhaal.”