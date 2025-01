BEKIJK – West-Vlaamse onderneemster zet Parijs op stelten met reeks flashmobs

Met drie flashmobs op verschillende plaatsen, onder meer aan het Louvre, heeft onderneemster Michèle Lievens de Franse hoofdstad zaterdag op stelten gezet. Met de actie vraagt de producente van duurzame stoffen dringend aandacht voor de toenemende druk waar kleine ondernemingen vandaag onder lijden. “Ik stel me vragen bij altijd maar meer, altijd weer iets nieuws op de markt moeten brengen. In die ratrace loop ik niet langer mee”, klinkt het ferm.

Michèle Lievens, zaakvoerster van stoffenbedrijf en hofleverancier LF Trading uit Koekelare, schuift haar pleidooi voor duurzaam en lokaal produceren deze week op een wel heel bijzondere manier in de kijker: tijdens de prestigieuze textielbeurs Paris Deco Off, die van zaterdag 18 tot en met maandag 20 januari plaatsvindt in Parijs, organiseerde ze zaterdag drie flashmobs. Een flashmob is een spontaan ogende bijeenkomst waarbij een groep mensen op een bepaalde plek samenkomt om een verrassende actie uit te voeren, bijvoorbeeld een dans.



Een eerste creatieve flashmob (zie video hierboven) waarmee ze haar statement onderstreepte, vond plaats vlakbij de Cathédrale Saint-Germain des Prés. Nadien volgen er nog aan het Louvre en op de Place Furstemberg. De flashmobs werden uitgevoerd door een divers gezelschap van dansers, op muziek van Avicii. “Dat nummer raakt mij, omdat ook hij iemand was die zich afzette tegen de steeds hogere prestatiedruk in onze maatschappij.”

De kostuums van de dansers zijn gemaakt van stofresten, verwijzend naar de zero-waste benadering van het bedrijf. “Ik heb mijn klanten uitgenodigd om stipt op tijd naar deze specifieke locaties in de buurt van Paris Deco Off te komen. Daarop kwamen alvast veel nieuwsgierige reacties.” Daarnaast deelde Michèle stoffenstaaltjes uit aan de vele bezoekers van de beurs. Daarop vinden ze een QR-code waarmee ze kunnen doorlinken naar een video over haar onderneming.

Peperduur

Michèle nam in 2021 het bedrijf van haar ouders over. Net als veel andere bedrijven worstelt LF Trading zich sindsdien door een moeilijke textielmarkt, maar Michèle weigert in te boeten op haar sterktes: Belgische kwaliteit, korte toeleveringsketens en een goede service. Met tegenzin zag ze hoe de markt haar er toe dwingt om elk jaar opnieuw nieuwe collecties interieurstoffen te lanceren, en ook telkens weer een paar tijdloze stoffen te laten vallen.

Die nieuwe collecties stelde ze tot dusver telkens voor aan (potentiële) klanten tijdens de jaarlijkse beurs Paris Deco Off. “Maar dit jaar heb ik besloten om bijna geen nieuwe collecties te maken, en ook geen peperdure stand op Paris Deco Off te huren, maar in plaats daarvan een heus statement te maken”, vertelt ze.

Lokale productie

Met dat statement kiest ze resoluut voor duurzaamheid en lokale productie. “Het zou gemakkelijk zijn om te kiezen voor importproducten en hogere marges, maar wij geloven in het bieden van de beste kwaliteit, in onze regio geproduceerd. Dit jaar vervingen we overigens ook de traditionele staalboeken die ontwerpers en architecten kunnen kopen, maar waarvan ze slechts een fractie effectief gebruiken, door een duurzame doos waarmee klanten gepersonaliseerde selecties kunnen maken. Met die ingreep zorgen we voor nog minder afval, we zetten ons meer dan ooit in voor zero waste.”

Bovendien stelt ze ook de toenemende druk in de sector en de maatschappij in het algemeen aan de kaak. “LF Trading loopt nu goed. Dat wil ik graag zo houden, zonder de waarden die voor mij belangrijk zijn te laten vallen. Ik stel me vragen bij altijd maar willen groeien, daar loop ik niet langer in mee.”