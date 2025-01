Yatçin (23) opent Barbershop Bodrum in Menen: “Ik ben al jaar en dag gebeten door de stiel”

Menen is een nieuwe barbier rijker. In het hartje van De Barakken opende Hüsamettin Yatçin (23) er zopas de deuren van Barbershop Bodrum. De barbier koos niet zomaar voor een stek in de commerciële wijk. “Draai en keer het hoe je wil, in De Barakken is altijd volk!”

Menen blijft nieuwe ondernemers aantrekken. Ook voor Yatçin bleek de grensstad de ideale uitvalsbasis voor zijn nieuwe barbershop. “Ik ben geboren in Turkije en groeide op in het toeristische Bodrum, wat meteen ook de naam van de zaak verklaart”, lacht hij.

“Maar in 2010 besloten mijn ouders om naar België te verhuizen. We kwamen oorspronkelijk in Antwerpen terecht, maar onze echte thuis? Die vonden we in Wervik. Daar woon ik trouwens nog steeds, samen met mijn vriendin. School? Dat was dagelijks pendelen naar Ieper, waar ik als kok mijn diploma behaalde! Je kan dus gerust zeggen dat ik de streek een beetje ken. Mijn professionele carrière werd in de zorgsector gelanceerd, want ik werk nog steeds in het ziekenhuis van Menen. Daar maak ik deel uit van de logistieke groep.”

Hard werken

Van de zorg naar de kappersstoel? Voor Yatçin was de stap niet meteen een verrassing. “Ik ben al jaar en dag gebeten door de stiel. Hoe gaat dat ook: je begint met het trimmen van de haren van vrienden en familie, je volgt bijscholing en de bal gaat aan het rollen. Het speelde al langer in mijn hoofd om nog een extra uitdaging te zoeken. Het werk in het ziekenhuis doe ik enorm graag, maar we werden thuis geleerd dat hard werken de manier was om vooruit te raken in het leven. Dus lanterfanten? Neen! We hebben handen aan het lijf en moeten die dan ook gebruiken.”

Een barbershop dus, en de zoektocht naar een geschikt pand bracht de man naar Menen. “Ik zou zelfs durven zeggen dat ik daar erg bewust voor heb gekozen. Meer nog: het werd een zoektocht die we specifiek in De Barakken hebben gehouden. Ongeacht hoe je het bekijkt: hier is altijd volk en je hebt er altijd klanten. Mijn oog viel op een winkelpand waar voorheen juwelen werden verkocht, pal in het midden van de Rijselstraat. We hebben er heel wat opfrissingswerken in uitgevoerd en lieten trendy meubilair leveren. Barbershop Bodrum was geboren.”

Met uitzondering van de maandag, de sluitingsdag, is de zaak steeds open van 10 tot 19 uur. Yatçin kan hiervoor rekenen op de steun van een ervaren medewerker, die inspringt wanneer de zaakvoerder zelf niet aanwezig is. De barbershop levert niet alleen de traditionele diensten, er is eveneens ook een ruime selectie aan onderhoudsproducten voor baard en haar te verkrijgen.