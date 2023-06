WVI wil bedrijventerrein Industriestraat uitbreiden: “Dossier sleept al tien jaar aan”

De WVI wil het bedrijventerrein tussen de Industriestraat en de Eeckhoutmolenstraat in Langemark uitbreiden met 5,7 hectare. Schepen van Lokale Economie Laurent Hoornaert (Tope8920) is blij dat er eindelijk schot in de zaak komt nadat het dossier al jarenlang aansleept.

Ten zuidwesten van het bestaande bedrijventerrein aan de Industriestraat komt een nieuwe lokale bedrijvenzone. Het gaat om een gebied van 5,7 hectare gelegen tussen de Industriestraat en de Eeckhoutmolenstraat. Ontwikkelaar de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) stelt percelen van maximum 5.000 m² ter beschikking.

“Er werd tien jaar geleden een RUP opgesteld en in de vorige legislatuur werd goedgekeurd”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Vantomme (N-VA). “Het gaat om 5,7 hectare. Er zou een tweede fase kunnen komen waarbij er nog eens 2,6 hectare bijkomt, maar daar moet nog een RUP voor opgesteld worden en daar moet de provincie nog in mee gaan. Momenteel is het archeologisch onderzoek bezig. De omgevingsvergunning wordt eerstdaags aangevraagd. Na de gunning is er nog een periode waarbij er bezwaren kunnen ingediend worden. Als dat allemaal vlot verloopt, zou men in november 2023 de vergunning kunnen verlenen, in het voorjaar 2024 beginnen met de infrastructuurwerken en in het najaar van 2024 of het begin van 2025 zou men dan bouwrijpe percelen kunnen aanbieden.”

Duurzame energie

De ontsluiting van het bedrijventerrein zal gebeuren via de Industriestraat en er zal een collectief waterbufferbekken aangelegd worden. “Het terrein wordt ontwikkeld met bijzondere aandacht voor duurzame energie”, aldus de WVI. “Wij zullen kopers begeleiden bij het zoeken naar energiezuinige oplossingen en we voorzien ook een groenbuffer.”

Volgens schepen van Lokale Economie Laurent Hoornaert (Tope8920) komt het nieuwe bedrijventerrein geen dag te vroeg. “We zijn uiteraard tevreden dat er eindelijk wat schot in de zaak komt. Ik herinner mij dat Ronny Jonckheere al in mei 2002 aanklaagde dat er onvoldoende ambachtelijke zone was in Langemark. Hij is dan naar de Oostkaai in Ieper verhuisd. Ondertussen zijn we een goeie twintig jaar verder. Dit dossier sleept al tien jaar aan. Blijkbaar gingen de onderhandelingen met de landbouwer in kwestie niet zo vlot. Ook met Greenyard Frozen moest er onderhandeld worden over een perceel.”

Nog steeds is de interesse bij ondernemers heel groot. “WVI heeft ook gecommuniceerd richting eerste potentiële kandidaten dat er wellicht vanaf eind 2024 grond zal kunnen verworven worden en gestart kan worden met infrastructuurwerken”, vervolgt Laurent Hoornaert. “Ze hebben nu gevraagd aan die lijst van vroeger of die ondernemers nog geïnteresseerd zijn. Bepaalde van die ondernemers zijn ondertussen gestopt of uitgeweken, maar er zijn nog steeds heel veel ondernemers die geïnteresseerd zijn in een stuk grond in eigen gemeente om hun activiteiten te kunnen voortzetten of uitbreiden. Dat stelde ik ook vast op de Business Bites & Bubbles vorige week.”

Geïnteresseerden kunnen zich voor 23 juni aanmelden via 050 36 71 71 of ondernemen@wvi.be.