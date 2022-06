Winst van Dovy Keukens, het keukenbedrijf van Donald Muylle, verdubbelt

Dovy Keukens, het bedrijf van de bekende West-Vlaamse ondernemer Donald Muylle, heeft vorig jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen euro omzet geboekt. De winst verdubbelde tot bijna 10 miljoen. Dat schrijft De Tijd.

Dovy Keukens groeit de jongste jaren sterk. In 2021 is het bedrijf erin geslaagd de doelstelling die voor de pandemie was bepaald te halen: minimaal 100 miljoen euro omzet. Het cijfer kwam uit op 104,3 miljoen. Dat is ruim een vijfde meer dan een jaar eerder en ongeveer een verdubbeling in tien jaar. Dovy Keukens springt voor het eerst over het symbolische cijfer.

De onderneming zag de onkosten sterk toenemen, maar slaagde er toch in de winst op te drijven. Netto bleef bijna 9,5 miljoen euro over, een verdubbeling tegenover de 4,7 miljoen van 2020. Daardoor is er ruimte om het dividend voor de familie Muylle op te trekken van 1,2 naar2 miljoen euro. De rest van de winst vloeit naar de reserves, die uitkomen op bijna 37 miljoen euro.