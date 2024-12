‘Winnie’s Couture’: hals- en leibanden voor je viervoeter

De Oostendse Sophie Roels (25) kan het niet onder stoelen of banken steken: ze heeft een voorliefde voor honden. Vijf jaar geleden kocht ze samen met haar partner Robin Maes een puppy Weimaraner aan. Intussen is dit kortharig hondje uitgegroeid tot een stevige jachthond. Dit neemt niet weg dat hij nog steeds als model mag dienen voor haar collectie handgemaakte hals- en leibanden.

“Als je voor een hond kiest, komt daar heel wat bij kijken”, steekt Sophie van wal. “Gedurende twee jaar zijn we met hem naar de hondenschool geweest. Dat vraagt heel wat discipline, zowel van de hond als van zijn baasje. Een Weimaraner is een actieve hond en moet zijn energie kwijt. Intussen gaat hij met mij mee op jachttraining en leerde geschoten jachtdieren apporteren. Daarnaast nam ik met Winston deel aan diverse schoonheidswedstrijden in binnen- en buitenland en won een aantal prijzen. Hierdoor breidde ik mijn vrienden- en kennissenkring enorm uit”, vertelt ze.

Sophie wil het leven van honden en hun baasjes verrijken met producten die net zo bijzonder zijn als hun (lei)band. “Ik laat Winston graag vrij rondlopen op het strand, maar op de meeste plaatsen moeten honden nu eenmaal aan de leiband. Toen ik op zoek ging naar een geschikt exemplaar voor onze hond, kwam ik van een kale reis terug. Zelf ga ik graag modieus gekleed door het leven en wou dat mijn hond ook werd opgeleukt met een klassevolle hals- en leiband. Uiteindelijk ben ik dan maar zelf gestart met het maken van lijnen. Ik kocht diverse kleuren touw en slotjes aan en ging aan de slag met naald en hamer. Het blijft een arbeidsintensieve bezigheid: je mag toch rekenen om een tweetal uur vooraleer ik een setje klaar heb.”

Klanten wereldwijd

“Daarna ging ik op zoek naar een naam om mijn artikelen bij de hondenbaasjes te promoten. Het leek me voor de hand liggend dat ik Winston als inspiratiebron nam: Winnie’s Couture was geboren. Ik ontwierp een logo, maakte een Facebook- en Instagrampagina en natuurlijk ook een webshop. En de verkoop kon van start gaan. Intussen heb ik al klantjes over de hele wereld: Canada, Finland, … maar het is vooral leuk om via mond-tot-mondreclame te kunnen verkopen. Als ik op wandel ben met mijn hond krijg ik regelmatig de vraag waar ik de kleurrijke hals- en leibanden heb gekocht. Trots kan ik dan zeggen dat ik ze zelf heb gemaakt. De klant heeft keuze uit tien kleuren, zowel klassiek – genre Burberry – als eerder fancy: feloranje, rood, …” (CWO)

Wie op zoek is naar een origineel geschenk voor zijn of haar viervoeter kan terecht in Oostende tijdens de pop-up van ‘Boîte Locale’ in het Feest- en Cultuurpaleis (naast H&M) tot eind december. Daarnaast kun je de producten van Sophie terugvinden bij Kado & Zo in Gistel. Online bestellen kan natuurlijk ook: www.winniescouture.com.