Willy Naessens Group viert zestigste verjaardag: “We nemen gemiddeld nog altijd twee bedrijven per jaar over”

De Willy Naessens Group, met hoofdzetel in het Oost-Vlaamse Elsegem, viert zijn zestigste verjaardag en dat is ook een stukje een Waregems feest. Willy Naessens, de flamboyante oprichter en voorzitter van de groep, is met zijn populaire hoedenwedstrijd inmiddels niet meer weg te denken van Waregem Koerse, het evenement dat straks voor de 175ste keer plaatsvindt.

De voorzitter van de raad van bestuur mag dan al 84 zijn, hij tekent nog zowat dagelijks present in het bedrijf. Vroeger had hij daarvoor maar de straat over te steken maar sinds zijn verhuis naar het Waalse Celles betekent het toch een autorit van een kleine 20 kilometer. Willy Naessens wacht ons op in zijn ruim bemeten kantoor waar hij ons toevertrouwt dat de groep zopas het 53ste bedrijf heeft overgenomen. “Mijn zoon, dochter en schoonzoon zijn er klaar voor om alles over te nemen”, geeft hij nog mee.

Proficiat met het groeiende succes van de Willy Naessens Group. Wat is jouw magische toverformule?

(Glimlacht) “Er is geen eenduidig recept. Het heeft met verschillende zaken te maken. Vooreerst ben ik als zoon van een landbouwer gezegend met een portie gezond boerenverstand. Verder heb ik mensen ook altijd goed kunnen inschatten. Voor mij is het snel duidelijk om uit te maken wie ik kan vertrouwen en wie niet. Ook niet onbelangrijk is dat ik altijd hard gewerkt heb, ambitieus ben en nooit schrik heb gehad om berekende risico’s te nemen. Al is succes nooit het resultaat van één enkel persoon. De vele goede medewerkers over wie we beschikken, hebben daarin ook een cruciale rol gespeeld.”

Misschien ook niet onbelangrijk is dat je nooit om een marketingstunt verlegen zit.

“Tja, een goede marketingstunt levert veel publiciteit op voor een bedrijf. Dat valt niet te ontkennen en dat heb ik vaak kunnen vaststellen. Zo hebben we onlangs vijf zwembaden weggeschonken via Qmusic. Weet je dat daarvoor bijna 11 miljoen mensen hebben gebeld naar de radiozender? De publiciteit die we hierdoor kregen was enorm. Normaal krijgen we via onze webshop wekelijks twintig tot dertig bestellingen voor producten, de weken nadien waren er dat liefst vijfhonderd. Ik heb onze bedrijvengroep ook altijd graag in de markt gezet als zwembadbouwer, terwijl het plaatsen van zwembaden uiteindelijk slechts drie procent van onze omzet uitmaakt. Maar spreek je over industriebouw, dan is er geen kat geïnteresseerd.”

Het idee van de hoedenwedstrijd heb ik afgekeken van Ascot, het Engelse plaatsje dat bekend is van de paardensport

Je bent als kleine ondernemer begonnen. Was er een moment dat je door had dat het bedrijf spectaculair zou gaan groeien?

“In de jaren tachtig had ik het gevoel dat het plots snel kon gaan. Dat was na onze eerste belangrijke overname, een betonfabriek in Ninove. Zeker vanaf de jaren negentig begon het grote succes toen de ene overname na de andere volgde. In die periode zijn we een grote speler geworden op de markt. Nu nemen we gemiddeld nog altijd twee bedrijven per jaar over.”

Toch was het voor jou niet altijd rozengeur en maneschijn. Je hebt ook vier keer tegen kanker moeten strijden. Heeft dat jou veranderd?

“Ja toch wel, want tot mijn zestigste telde maar één ding: werken. Ik was altijd bezig voor het bedrijf en nam nooit tijd voor ontspanning. Dat besef drong pas goed door toen ik in de jaren negentig een eerste keer het verdict kreeg. Ik had dan wel veel geld verdiend, maar daar lag ik dan, bedacht ik in het ziekenhuisbed. Ik heb toen mijn vrouw beloofd dat ik het in de toekomst anders zou aanpakken als ik die kanker zou overwinnen. Zo heb ik geleidelijk aan de liefde voor de menpaarden ontdekt en die maken sindsdien een belangrijk stuk van mijn leven uit. Inmiddels heb ik er veertig waarmee ik al eens deelneem aan wedstrijden. Het is ook mijn groot plezier om met vrienden en klanten met paard en koets te gaan rijden.”

Dat doe je ook geregeld in Waregem. Wat betekent die stad voor je?

“Kijk, Wortegem-Petegem zal altijd op de eerste plaats blijven staan voor mij. Ik ben hier geboren en getogen, heb hier erg lang gewoond en heb hier mijn bedrijf kunnen uitbouwen. Daarna zijn Waregem en Oudenaarde even belangrijk voor mij. In Waregem kom ik graag. Mijn vrouw gaat er graag winkelen en daarna gaan we er met plezier samen iets drinken.”

Als daar de naam Willy Naessens valt, dan denkt iedereen aan de hoedenwedstrijd op Waregem Koerse. Waarom ben je er mee begonnen?

“Omdat ik iets wilde doen voor het evenement, waar ik al van kindsbeen af naartoe kom en waarvan ik amper een editie gemist heb. Het idee van de hoedenwedstrijd heb ik afgekeken van Ascot, het Engelse plaatsje dat bekend is van de paardensport en waar ik ook graag vertoef. Bovendien was ik ervan overtuigd dat dit onze bedrijvengroep interessante publiciteit kon opleveren. Zo is het gegaan. Dit jaar gaan we met de Willy Naessens Hat Trophy voor de 22ste keer op zoek naar de dame met de mooiste hoed. Ik kijk er al naar uit.”