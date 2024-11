Wijnhandel Ribbens Globalwines bestaat 25 jaar: “Dat vier ik met een wijnproeverij”

Wijnhandel Ribbens Globalwines blaast dit jaar 25 kaarsjes uit en om dat te vieren, organiseert zaakvoerder Lieuwe Ribbens (63) op donderdag 7 november een speciale wijnproeverij met lekkers van Entre-Deux-Monts. “Onze Belgische wijnen doen het almaar beter in het buitenland”, aldus Lieuwe, die het in ‘96 tot beste sommelier van België schopte.

Lieuwe Ribbens groeide op in Terneuzen, maar bleef na zijn opleiding aan hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge hangen. “Het was Philippe Brengman die daar de liefde voor de wijn bij me deed ontluiken”, vertelt Lieuwe. “Frankrijk was in die tijd hét wijnland bij uitstek, en dat riep herinneringen op aan mijn kindertijd: met mama en papa in de auto, op weg naar ‘t zuiden.” Toen hij na de schooljaren op zijn honger bleef zitten, besloot hij samen met enkele studiegenoten een wijnclubje op te richten. “Met een man of acht waren we; stuk voor stuk jonge, gedreven sommeliers in spe. Maar naast al die wijnkennis die op ons afkwam, kreeg ik in die periode ook een andere kijk op horeca in het algemeen. Door de wijn ging er plots een heel nieuwe wereld voor me open.”

“Ik belde zelfs wijnmakers op om bij te leren”

In de jaren die volgden, specialiseerde Lieuwe zich tot wereldwijnmeester en werd hij Maître Sommelier bij restaurant Patrick Devos. Joachim Boudens van de Hertog Jan liep daar toen stage. “In die periode was ik zelfs zó door mijn vak begeesterd, dat ik wijnmakers opbelde om bij te leren. Ik moest en zou álles weten over wijn”, aldus Lieuwe. Als kers op de taart behaalde hij in ‘96 de meest prestigieuze titel van het land: Beste Sommelier van België. “Ik kreeg in de finaleronde een glas rode wijn van Château Figeac en wist niet alleen het kasteel en het jaartal, maar ook het telefoonnummer van het wijndomein”, grijnst Lieuwe, die later zelf een tijdlang zijn passie doorgaf in Ter Groene Poorte.

Sinds ‘99 baat hij onder de noemer Ribbens Globalwines een zelfstandige wijnhandel uit in de Sint-Michielslaan. “Ondertussen is er al veel veranderd, maar in die tijd betekende een horecajob nog zeven op zeven dagen werken”, zegt hij. “Ik had bijna nooit meer tijd voor mijn gezin, en dus besloot ik het over een andere boeg te gooien. Als cavist ben ik heel bescheiden begonnen: in de wijnkelder van mijn grootouders.”

Selectie wijn

Op donderdag 7 november kan je bij Ribbens Globalwines zelf de proef op de som gaan nemen. De wijnbouwer uit het Heuvelland komt er die dag een selectie van zes uitzonderlijke wijnen voorstellen waarvan enkele recent nog een gouden en zilveren medaille ontvingen bij de verkiezing Beste Belgische Wijn 2024. “Voor mij wordt dat tevens het startschot om de Entre-Deux-Monts wijnen te gaan verdelen in Brugge en omstreken”, besluit Lieuwe.