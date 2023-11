Wijndomein D’Hellekapelle presenteert beaujolais Nouveau: “Dit is een piepjonge wijn”

Le beaujolais nouveau est arrivé en dit keer niet alleen in de streek rond Lyon, maar ook in Loker op het wijndomein D’Hellekapelle. “Het is een piepjonge wijn, gemaakt volgens een bijzondere techniek waarbij men de druiven in hele trossen in de gistkuip laat vergisten”, vertellen Michel Dehem (63) en zijn vriendin Kris Dhaenen (55).

“De beaujolais is zowat de populairste primeurwijn ter wereld”, vertelt wijnbouwer Michel Dehem. Het verhaal van de beaujolais nouveau verwijst naar het vroegtijdig bottelen en de vinificatiemethode. Die wordt macération carbonique genoemd. “Het is een methode die zeer geschikt is om soepele wijnen met een uitgesproken fruitkarakter op de markt te brengen. Die wijnen worden ook het best binnen het jaar geconsumeerd.”

“Van de primeurwijn werden inmiddels 1.200 flessen gebotteld” – Michel Dehem, wijnbouwer

“Bij deze techniek doet men hele druiventrossen in een gesloten vat waar dan onderaan koolzuurgas wordt toegevoegd. Er is dan geen zuurstof aanwezig, waardoor er een speciaal proces plaatsvindt waarbij de eigen enzymen van de druif de cellen afbreken. Hierbij ontstaan geconcentreerde fruitige aroma’s, terwijl maar weinig tannine wordt onttrokken. Wanneer het gewicht van de druiven er eenmaal voor zorgt dat de druiven onderin het vat openbreken, komt een reguliere alcoholische gisting op gang. Dit levert wijnen die fris en fruitig zijn, maar vaak geen langere oudering kunnen doorstaan. Er ontstaan ook typische aroma’s van kirsch en bananensnoepjes. Deze techniek wordt veel toegepast in de Beaujolais voor de productie van de beaujolais nouveau. Wij hebben de druiven van het ras dornfelder gebruikt voor deze primeurwijn. Ze werden met de hand geplukt eind september.”

Op een fietsreis in de Elzas vorig jaar verraste een plaatselijke wijnboer Michel en Kris met zijn toepassing van bovenstaande techniek. “Thuisgekomen hebben we dit ook toegepast en de wijn viel bij een select publiek in de smaak. Nu pakken we het wat groter aan.”

Van de primeurwijn werden inmiddels 1.200 flessen gebotteld en die worden naar traditie van de beaujolais nouveau of primeur aangeboden de derde donderdag van november. “Op 16 november starten we de verkoop voor 15 euro per fles in onze wijnbar. Je kan de wijn ook per glas proeven in het weekend, telkens van 14 tot 18 uur.”

Degustatie

Wijnbouwer Michel Dehem – in een vorig leven was hij garagist – startte met wijnbouw in 2009 aan de Kauwackers, een gehucht in Dranouter, met 3.000 druivenstokken: de helft pinot noir en de helft chardonnay. Zoveel jaren later zijn er 9.000 stokken aangeplant aan de Dikkebusstraat in Loker. Recent werd ook een dakterras aangebouwd aan de vinificatieruimte.

Op dinsdagavond 5 december is er een degustatieavond op het domein in de wijnbar. “Dan proeven wij naar aanleiding van het eindejaar bubbels van verschillende jaargangen in een verticale degustatie. Ook het proeven van een ongefilterde mousserende wijn van 2023 van het vat staat op het programma. Er zijn daarbovenop versnaperingen voorzien”, besluit Michel Dehem.