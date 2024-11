Wijndegustatie van Food’OR en Faits Di Vert

Op zondag 17 november wordt Oostrozebeke dé plek voor fijnproevers en wijnliefhebbers. Twee ondernemende koppels uit Oostrozebeke, Marie en Jarne van Food’OR en Katrien en Peter van Faits Di Vert, nodigen iedereen uit voor een exclusieve wijnproeverij bij bloemenzaak Faits Di Vert. Proef en ontdek unieke wijnen én profiteer van eindejaarspromoties

Tijdens dit evenement krijgt u de kans om gratis een zorgvuldig geselecteerd assortiment wijnen en aperitieven te proeven, ideaal om alvast in de feeststemming te komen! Elke wijn is bovendien verkrijgbaar met interessante promoties, zodat u voordelig kunt inslaan voor de feestdagen. Bezoekers worden ondergedompeld in een wereld van aroma’s en smaken, met deskundige begeleiding van leveranciers die hun passie en kennis delen. Daarnaast verwent Food’OR u met heerlijke tapas en alcoholvrije mocktails, in een inspirerend decor verzorgd door Faits Di Vert.

Marie van Food’OR vertelt: “We merkten dat klanten steeds meer naar informatie over onze wijnen vroegen. Dit inspireerde ons om het idee van een degustatie verder uit te werken.”

Jarne vult aan: “Er worden maar liefst 50 tot 60 verschillende flessen ontkurkt tijdens de degustatie. Naast de promoties op alle wijnen, kunnen bezoekers ook genieten van heerlijke tapas en hebben ze de primeur van onze nieuwe eindejaarsfolder.”

Katrien en Peter van Faits Di Vert zijn enthousiast over de samenwerking: “Heel fijn dat Marie en Jarne voor het leuke en sfeervolle kader aan ons dachten. We kijken ernaar uit iedereen te verwelkomen!”

Vrije toegang

De wijnproeverij is vrij toegankelijk van 11 uur tot 18 uur, zodat u in alle rust kunt genieten en inspiratie kunt opdoen voor uw eindejaarsmenu of voor speciale geschenken voor familie en vrienden. Beleef een onvergetelijke zondag vol wijn, tapas en gezelligheid.

“Wij kijken ernaar uit om u te verwelkomen bij Faits Di Vert en samen het glas te heffen op een smaakvolle afsluiting van het jaar!”

(SM)