Wie sleept dit jaar de Izegemse Guldensporenprijs in de wacht?

Tweejaarlijks wordt in Izegem de Guldensporenprijs uitgereikt en de stad gaat voor de editie 2023 opnieuw op zoek naar kandidaten. “Het is de negende keer dat de prijs uitgereikt wordt”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe.

De Guldensporenprijs wordt toegekend aan een bestaande, een nieuwe of vernieuwde zaak, onafhankelijk van de sector waarin het bedrijf, de winkel of de zaak actief is. De naamgeving moet wel gebeurd zijn sinds 1 juli 2021. “Om eigenaars van handelszaken of bedrijven ertoe aan te zetten om te opteren voor een Nederlandstalige en/of een plaatsgebonden naam, willen we die zaken belonen met een prijs. De namen moeten origineel zijn, verwijzen naar de aard van de activiteit of de geschiedenis van de zaak of haar omgeving”, aldus schepen Kurt Himpe.

Vorige winnaars

In 2007 werd de prijs voor de eerste keer uitgereikt en toen wonnen De Smaak, Den Bustle en ’t Stil Ende de Guldensporenprijs. In 2009 sleepte De Groene Dreve de prijs in de wacht, in 2011 was het de beurt aan De Koornmarkt. Bloemenzaak Duizendschoon won de prijs in 2013, gevolgd door beeldhouwatelier Het Kapsalon in 2015. In 2017 werd de prijs overhandigd aan ’t Hemelhuys en in 2019 won aula De Levensboom. Vonk Gastrobar werd twee jaar geleden laureaat.

Winnaar krijgt uithangbord

“Iedereen mag een kandidaat indienen, maar moet wel een toelichting geven hoe men aan de naamgeving kwam. Dus zowel het bedrijf of de uitbater zelf, maar ook inwoners mogen een kandidaat naar voren schuiven als ze vinden dat een bestaande, nieuwe of vernieuwde zaak in aanmerking komt voor de Guldensporenprijs”, verduidelijkt voorzitter van het 11 juli-comité Nick Verschoot.

“De winnaar van de Guldensporenprijs krijgt een origineel uithangbord dat naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag zal uitgereikt worden. We merken telkens dat de prijs zeer gewaardeerd wordt en het uithangbord een ereplaats krijgt in het bedrijf of de handelszaak.”