West-Vlaamse Accolade en CreaThing bundelen krachten onder studio Roger

West-Vlaanderen is met studio Roger een full-service communicatiebureau rijker. Het is een fusie tussen Accolade Language Services, vooral gespecialiseerd in vertalingen, copywriting en digitale marketing, en webbureau CreaThing. “Zo bieden onze ambitieuze bedrijven samen een compleet pakket aan voor ondernemers die zich digitaal en internationaal willen onderscheiden”, luidt het.

Accolade Language Services werd opgericht in 1991 als vertaalbureau. Het bedrijf groeide door de jaren heen uit tot een volwaardige partner op vlak van copywriting en digitale marketing. In 2010 zag CreaThing het levenslicht, een digital agency die zich sindsdien toelegt op web-ontwikkelingen. Maarten Debie en Ruth Ameel, de twee zaakvoerders, vonden elkaar in hun passie voor digitale en strategische communicatie en besloten samen de sprong te wagen voor een fusie.

Digitale aanwezigheid scherp gesteld

De fusie van de twee ondernemingen kwam niet zomaar uit de lucht vallen. “Accolade en CreaThing waren al jaren trouwe partners, die in hetzelfde bedrijvencentrum Stede51 in Harelbeke werken. Om onze gezamenlijke ambities waar te maken, was een nauwere samenwerking een logische volgende stap”, duidt Ruth Ameel van CreaThing. “Met de oprichting van studio Roger willen we ondernemingen een professionele, herkenbare, digitale uitstraling geven”, aldus Maarten Debie van Accolade Language Services.

Een samenwerking van de twee bedrijven is hiervoor de uitgelezen kans volgens Ruth. “Een opvallende website met een unieke beleving is vandaag hét visitekaartje van elk bedrijf. Koppel hieraan een ijzersterke strategie en vlijmscherpe copy in meerdere talen en je bent op weg naar succes.”