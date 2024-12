Wees welkom in de Beauty Boutique van Valerie

Sinds augustus kan je in Handzame terecht bij The Beauty Boutique, de nieuwe zaak van Valerie Houthoofd. Ze genoot een opleiding als kapster en schoonheidsspecialiste en je kan bij haar terecht voor tal van schoonheidsbehandelingen.

“Ik ben begonnen in de Maricolen in Brugge met een kappersopleiding”, aldus Valerie Houthoofd (36). “Daarna heb ik tal van opleidingen gevolgd om schoonheidsspecialiste te worden. Mijn roots liggen eigenlijk in Oostende, terwijl ik in Koekelare de liefde vond bij mijn echtgenoot Mike Lyneel. Ik ben de trotse mama van 2 zonen, Guillaume en Matheo en ik ben ook de plusmama van Lucas. We kijken trouwens al volop uit naar de komst van ons vierde kindje, dat gepland is voor februari volgend jaar.”

“Ik ben best wel trots hoe ik sinds de start van mijn carrière in 2020 geëvolueerd ben. Het is begonnen met de klanten aan huis te bedienen, daarna startte ik mijn eigen salon in Ichtegem en sinds augustus opende ik mijn nieuwe zaak Beauty Boutique hier in Handzame, langsheen de Staatsbaan 90A, waar mijn man en ik een tijdje geleden ons droomhuis vonden.”

Gelaatsverzorgingen

“Mijn echtgenoot en ik zijn beiden levensgenieters, maar mijn werk is eigenlijk mijn hobby geworden. In mijn schoonheidssalon kunnen al mijn klanten en toekomstige klanten terecht voor tal van behandelingen: zo zijn er de typische gelnagels en wimperverlengingen, maar ik doe ook haarextensions, permanente make-up en gelaatsverzorgingen. Wie op zoek is naar een pedicure, lash lift, dermaplanning of microneedling, kan ook in de Beauty Boutique terecht. Klanten mogen steeds een afspraak maken op het nummer 0477 51 50 40, maar ook via mijn facebookpagina kan je een online reservatie maken”, besluit Valerie. (JDK)

Voor meer info surf je naar www.facebook.com/thebeautyboutique88