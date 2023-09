Weddingplanner en oldtimer service onder hetzelfde dak: “Vol overgave en passie”

Tim Schoonaert (33) en Lore Vanstaen (32) hebben samen twee kinderen Bo (6) en Levi (3). Ze hebben ook elk hun eigen zaak op dezelfde locatie langs de Poperingestraat 82 in Woesten. Lore met ‘Bo-té weddings & hairstyling’ en Tim met ‘gas oldtimer service’.

“In 2019 richtte ik ‘Bo-té hairstyling’ op en mocht ik al heel snel heel wat feestkapsels verzorgen. Na verloop van tijd kwam ik meer en meer in de huwelijkssector terecht, waardoor ik evolueerde naar bruidsstyliste waarbij ik bruidskapsels en feestkapsels verzorg”, steekt Lore van wal.

“Ik werk ook samen met visagisten zodat de bruid voor het totaalplaatje bij mij terecht kan. Het begon in mijn living, maar sinds enkele weken kan ik iedereen ontvangen in mijn nieuwe salon, waar ik ook opleidingen en workshops hairstyling geef. Doordat ik meer en meer in de huwelijkssector terecht kwam, schoolde ik me bij tot weddingplanner. Zo ontstond Bo-té weddings & hairstyling. Ik organiseer huwelijksfeesten waardoor het bruidskoppel volop kan genieten van hun verloving en huwelijksdag, zonder zorgen. Ik sta in voor: styling, coördinatie en organisatie van het huwelijksfeest, en de op- en afbouw. Ik doe dit vol overgave, boordevol liefde en veel enthousiasme. Telkens kijk ik uit naar het komende trouwseizoen”, klinkt het bij Lore. “Na jaren thuis te sleutelen aan oldtimers ben ik in 2010 als zelfstandige in bijberoep begonnen”, vult Tim aan.

Showroom

“Nu, 13 jaar later, zijn we gesetteld in onze huidige garage met showroom en is het ondertussen onze fulltime job. Je kunt hier terecht voor herstelling, aankoop, verkoop en verhuur van oldtimers. Onze specialiteit is de Volkswagen Kever. We breiden steeds verder uit en mochten zo Sander in ons team verwelkomen. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van onze service verbeteren en versnellen. Dagelijks gaan we de baan op, op zoek naar mooie oldtimers in binnen -en buitenland. Deze worden dan in ons atelier perfect in orde gebracht voor ze naar de nieuwe eigenaar vertrekken”, zegt Tim. “Wij verhuren ook witte Volkswagen Kevers voor huwelijken, rondritten en fotoshoots.” Op zaterdag 30 september is er een opendeur van de garage en de opening van het salon. Iedereen is welkom van 13 tot 17 uur. Om 15 uur gaat een demo hairstyling door en de hele namiddag zijn er testritjes met de Volkswagen Kever. Bij een hapje en een drankje kan men de prachtige oldtimers bewonderen en rondneuzen in het nieuwe kapsalon.