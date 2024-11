Webshop Reyntje de vos stopt en doet winterpop-upuitverkoop: “Ik ga me toeleggen op RDV Design”

Petra Van Mele, eigenares van de webshop Reyntje de vos, sluit haar zaak en organiseert in december een grootschalige winterpop-upuitverkoop in de Marktstraat 37. Klanten kunnen er dameskleding, kinderkleding en lingerie kopen tegen sterk verminderde prijzen.

Twee jaar geleden startte Petra (46) met passie haar zaak in duurzame kinderkleding, een concept dat haar na aan het hart ligt. Tegelijkertijd volgde ze een avondopleiding interieurstyling, waarbij ze eind juni haar diploma behaalde. Al snel bleek dat de combinatie van beide activiteiten moeilijk vol te houden was.

“Ik moest een keuze maken”, legt Petra uit. “Ik geloof sterk in duurzame mode, maar het is tegenwoordig lastig om op te boksen tegen grote onlineketens zoals Shein en Temu. Het is jammer, want hun producten zijn verre van duurzaam en bevatten vaak schadelijke stoffen. Daarnaast betalen deze bedrijven amper invoerrechten, wat de concurrentie nog oneerlijker maakt. Toen heb ik ervoor gekozen om mijn energie volledig te richten op mijn andere passie: interieur.”

Petra richt zich nu volledig op RDV Design, haar eigen onderneming waar ze professioneel interieuradvies aanbiedt. Tegelijk sluit ze haar winkelavontuur af met een grote uitverkoop, die van dinsdag 3 tot en met dinsdag 31 december plaatsvindt in een winkelpand dat momenteel te koop staat.

“De uitverkoop omvat niet alleen kinderkleding. Samen met Boetiek Angelique bieden we ook dameskleding en lingerie. Zeker de moeite om eens langs te komen”, aldus Petra. “De online uitverkoop is trouwens al gestart, voor wie snel iets wil scoren.”

De winterpop-up is geopend van dinsdag tot en met zaterdag, van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. Deze afsluitende actie is een unieke kans om kwaliteitsvolle items aan te schaffen én afscheid te nemen van deze winkel. Tot slot wil Petra graag haar dank uitspreken: “Ik wil alvast mijn klanten bedanken die tijdens de afgelopen twee jaar de winkel bezochten en een aankoop deden.”