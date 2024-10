“We geven dierlijk bloed een tweede leven”: Veos is genomineerd voor ‘Ambassadeur van Bedrijvig West-Vlaanderen’

Wie wordt de opvolger van Emma Meesseman als West-Vlaams Ambassadeur? Dat komen we te weten op 27 november, maar die avond wordt ook een onderneming bekroond. KW gaat samen met de Provincie, Radio2 en Focus-WTV opnieuw op zoek naar de Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen. In aanloop naar deze verkiezing stellen we elke week een van de zes genomineerde bedrijven voor. Maak kennis met Veos.

Exact vijftig jaar geleden zag Veos het levenslicht in Zwevezele, een deelgemeente van Wingene. De intensieve veeteelt nam begin jaren zeventig een hoge vlucht en zorgde voor een overschot aan dierlijk bloed. Daar wilde het van Nederland afkomstige echtpaar Michael Slee en Ans Streppel handig op inspelen. Ze vestigden zich in het hart van West-Vlaanderen, waar runderen en varkens intensief gekweekt werden en trokken meteen de duurzaamheidskaart.

Veos filtert jaarlijks 45 miljoen liter drinkbaar water uit bloed

Een halve eeuw later is Veos uitgegroeid tot een internationale topspeler en is het gespecialiseerd in de verwerking van dierlijk bloed en dierenhuiden tot hoogwaardig eiwitpoeder en collageen. Dat doet het op twaalf productiesites in België, Frankrijk, Spanje, Polen en Brazilië met een team van om en bij de vierhonderd medewerkers, waarvan een tachtigtal in het Zwevezeelse hoofdkwartier. De klanten van Veos zijn over 87 landen verspreid en met Robert (48) en Wim (45) Slee zet de tweede generatie de lijnen uit.

Eigen procédé

De eindproducten van Veos worden zowel voor dierlijke als menselijke voeding aangewend. “Voor consumenten is dat voornamelijk in charcuterie”, zegt Robert Slee, gesteund door coo Sam Deschoemacker (49). “Onze op-en-top natuurlijke producten zorgen voor een goede binding en mooie kleur en verhogen ook de voedingswaarde.”

Bij dierenvoeding zijn de toepassingen vooral bij petfood en aquacultuur te vinden. “Veel Zuid-Amerikaanse viskwekers doen een beroep op onze diensten. Een derde categorie is de cosmeticawereld, waar onze toepassingen onder andere in antibacteriële zalven terug te vinden zijn.”

Het bloed haalt Veos bij een 32-tal grote slachthuizen in België en de ons omringende landen. “Daar hebben we telkens een eigen installatie geplaatst om het bloed ter plekke al een eerste keer te bewerken. We werken volgens een volledig zelfbedacht procédé, met één groot doel: een bijproduct van het slachtproces een tweede duurzaam leven geven.”

Sinds vorig jaar produceert het familiebedrijf ook plantaardige eiwitvezels op basis van champignonwortels, ook bekend als mycelium. “Dat brengen we onder de merknaam Naplasol op de markt en is bedoeld als alternatief voor dierlijke eiwitten zoals vlees, kaas, melk, vis en plantaardige eiwitten uit erwten en soja. Een compleet andere tak, maar die zit enorm in de lift. Ook hier staan duurzaamheid én nutritionele waarde voorop.”

Wie is Veos? • CEO: Robert en Wim Slee. • Aantal werknemers: ruim 400. • Jaaromzet: 150 miljoen euro. • Genomineerd omdat het al vijftig jaar duurzaam eiwitpoeder uit dierlijk bloed haalt.

In mei vorig jaar nam Veos een eigen waterzuiveringsinstallatie in gebruik. “Een investering van twee miljoen euro die ons toelaat om elke dag tot 150.000 liter water uit dierlijk bloed te filteren en in drinkbaar water om te zetten”, klinkt het trots. “Goed voor liefst 45 miljoen liter water op jaarbasis, de helft van wat we nodig hebben. De overige vijftig procent pompen we uit de grond op. Hier gaat letterlijk geen druppel verloren. Tijdens hetopconcentreren voor het drogen komt waterdamp vrij uit het bloed. Dat laten we condenseren en zuiveren tot drinkbaar water.”

Eigen bier: Veoske

Om de meerwaarde van de waterzuivering kracht bij te zetten, lanceerde het bedrijf dit jaar het Veoske: een eigen bier dat met het gefilterde water is gebrouwen.

De komende jaren wil Veos verder groeien. “Hoogwaardige eiwitten zullen alleen maar belangrijker worden in het mondiale voedingspatroon. Net daarom focussen we nu ook op plantaardige eiwitvezels. De nominatie voor Ambassadeur van Bedrijvig West-Vlaanderen doet dan ook enorm veel deugd. We zijn een echt West-Vlaams bedrijf en willen van hieruit een globale impact creëren.”