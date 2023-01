Ward Hoorens uit Moorsele brengt met The Rolling Hot Tub een stukje Scandinavisch comfort tot in de tuin

Nippen aan een glas bubbels, terwijl je zelf tussen de bubbels zit. Het bijna insta-perfecte droomplaatje is vanaf nu slechts een telefoontje verwijderd. Ward Hoorens (30) brengt met The Rolling Hot Tub een stukje Scandinavisch comfort tot in de tuin.

Voorbij zijn de tijden dat zorg voor zichzelf een privilege was, enkel weggelegd voor de rijken der aarde. Meer en meer krijgt ‘wellness’ een plaats in het dagelijkse leven van iedereen, zij het dan wel met enkele beperkingen. Vooral de termen ‘plaats’ en ‘aankoopprijs’ doen anno 2023 nog steeds de wenkbrauwen fronsen. Het spreekwoordelijke gat in de markt dat een pientere ondernemer uit Moorsele heeft weten te vullen. “Je belt, je bestelt en we brengen de hot tub tot in je tuin.” Toen Ward Hoorens als DJ aan de slag was op het Rock Village festival, kwam hij in aanraking met het concept. “Wanneer ik van een kennis te horen kreeg dat hij zijn hot tub van de hand deed, omdat hij op wereldreis vertrok, besloot ik de sprong te wagen. Het concept is op zich best wel eenvoudig. Onze hot tub, een authentiek model, staat op een aanhangwagen gemonteerd. Die aanhangwagen rijden we tot in de tuin van de klanten, of tot eender waar ze hem willen, zodat ze kunnen genieten van die heerlijke Scandinavische sfeer. Eenmaal klaar komen we het geheel terug ophalen, zonder dat je zelf moet zoeken waar je het geheel gaat stockeren. Je betaalt ook enkel voor het gebruik ervan en moet dus niet gaan investeren in een exemplaar waar je niet 24/7 in gaat vertoeven.”

Weg van moderne franjes

Ward legt de nadruk op het authentieke van de beleving, weg van moderne franjes. “Dit is geen jacuzzi of een bubbelbad”, lacht hij. “Het water wordt verwarmd door hout te gaan stoken in een speciaal daarvoor voorziene kachel. Je krijgt dus water dat op een natuurlijke manier wordt verwarmd, aangenaam en erg rustgevend want het geheel is nagenoeg geruisloos. Voor mensen die niet over heel veel plaats beschikken of mensen waarvan het onmogelijk is om met de aanhangwagen tot in de tuin te rijden, beschikken we ook over compacte versies in ‘tank’ vorm. De drinkbassins die we allemaal uit de films kennen zijn ook erg gegeerd als hippe hot tubs die wat kleiner en vooral lichter zijn dan de houten versies. Op die manier kunnen we ze door de woning dragen tot op de plaats waar ze geïnstalleerd moeten worden.”

Op dit moment verhuurt Ward enkel en alleen hot tubs al steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij reeds richting toekomst kijkt. “Het idee is om het gamma via een webwinkel te gaan uitbreiden. We wijken niet af van het outdoor gebeuren maar zouden dan wel zaken zoals barbecues gaan aanbieden.”