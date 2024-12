“Vroeger stonden mensen hier voor de winkel naar tv te kijken”: Elektro De Busschere blaast 75 kaarsjes uit

Elektro De Busschere in Blankenberge mocht in december 75 kaarsjes uitblazen. Stichter van de zaak was Alfons De Busschere, wiens vader Louis ’t Colisée neerzette.

“Alfons werkte na zijn schoolperiode in de elektriciteitscentrale Sas-Slijkens in Bredene. Toen de oorlog gedaan was, startte hij samen met zijn vrouw Anne een klein winkeltje in de Consciencestraat dat ze deelden met de plaatselijke schoenmaker. Aan de voordeur stond een bankje waar altijd wel mensen zaten te keuvelen”, vertelt huidig zaakvoerder Hans Fevery.

Tijdperk van dakantennes

Twee jaar later verhuisden Alfons en Anne met heel hun hebben en houden naar een ander pand wat verderop in de straat. “De nieuwe winkel was driemaal zo groot, en al gauw kregen ze tal van grote elektriciteitswerken toegewezen. Het stadhuis, Duinse Polders, Prinses Elisabethziekenhuis… Ook de eerste kerstverlichting in de binnenstad werd geplaatst door De Busschere”, aldus Hans. In de winkel werd, behalve installatiemateriaal voor elektriciteitswerken, ook verlichting verkocht, radio’s en platenspelers. “Later kwamen daar televisies bij – van die zware lompe kasten – en brak het tijdperk van de dakantennes aan. Maar de mensen stonden hier soms ook gewoon voor de winkel televisie te kijken op straat”, aldus Hans. Bij het plaatsen van die televisie-antennes liep het eens fout. “Alfons’ schoonzoon Freddy belandde ooit op de spoed nadat hij van een dak was gerold en twee verdiepingen lager dwars door een glazen koepel viel, naast de salontafel in de woonkamer van die mensen. Hij had zich ernstig verwond, maar het had erger kunnen aflopen.”

“In 2014 zijn we volledig gestopt met elektriciteitswerken en doen we vooral verkoop en herstel van alle elektro”

In ‘74 nam Freddy de zaak over met zijn vrouw Rita, Alfons’ jongste dochter. Huis De Busschere verhuisde twee jaar later naar de Visserstraat 5, voorheen een gerenommeerde brasserie. “De winkel kreeg toen een handelsruimte van 100m² en een gelijkaardig magazijn. De elektriciteitswerken voor nieuwbouw werden afgebouwd, wat deels een gevolg was van de vele bouwpromotoren die in die periode failliet gingen. Tezelfdertijd werd er wel steeds meer elektro verkocht, en dus werd het accent verlegd naar de verkoop van tv’s, audio en elektro”, vertelt Hans. In ‘88 werd het aanpalend pand bij de winkel gevoegd waardoor de handelsruimte nog eens verdubbelde. “We zijn toen ook lid geworden van een gezamenlijke aankoopgroep die later Selexion werd”, aldus Hans, die in ’93 mee aan boord kwam met zijn vrouw Corinne, de dochter van Freddy en Rita.

Verkoop en herstel

In 1997 werd er in de Nieuwstraat een nieuw magazijn gebouwd voor stockage van groot huishoud en herstel. Dat diende later ook voor de tijdelijke opslag van afgedankte elektro. In 2002 volgde nog een uitbreiding naar de Weststraat en de Nieuwstraat. “In 2014 zijn we volledig gestopt met elektriciteitswerken en doen we vooral verkoop en herstel van alle elektro. En in 2026 start de vierde generatie met een nieuwbouw op de huidige plaats in de Vissersstraat. De naastliggende panden worden geïntegreerd in het nieuwe handelspand”, besluit Hans Fevery.