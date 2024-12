Vorig jaar failliet verklaard, nu opnieuw geopend: Bloemenhal

De bekende vestiging van Bloemenhal langs de Maalse Steenweg is terug geopend. Deze winkel bleef maandenlang gesloten nadat de keten Bloemenhal, met 27 winkels in Oost- en West-Vlaanderen, vorig jaar in april failliet werd verklaard. Nu kunnen de vele klanten er dus weer terecht voor hun verse snijbloemen.

Op 15 april dit jaar werd de keten in bloemenwinkels Bloemenhal failliet verklaard door de Ondernemingsrechtbank. Het bedrijf dat in 2004 werd opgericht door Bart Roels, en met hoofdzetel in het Oost-Vlaamse Schellebelle, had toen 27 winkelpunten; vooral in Oost- en West-Vlaanderen. Door het faillissement bleef ook de vestiging in de Maalse Steenweg 330 in Sint-Kruis dicht. Maar niet lang na het faillissement stelde de curator vast dat de Nederlandse investeringsgroep Fraberg Retail Groupe bereid bleek om het grootste deel van de winkels en het personeelsbestand over te nemen. En zo kon de vestiging in Sint-Kruis op vrijdag 13 december ook terug de deuren openen, met een vernieuwd logo en vermelding van de Fraberg groep op de gevel. “Ik ben heel erg tevreden dat de winkel terug geopend is. Voor de sluiting door het faillissement van de groep ben ik hier jarenlang winkelverantwoordelijke geweest en nu sta ik terug deeltijds in de winkel”, zegt Anne Braet. “Dit is altijd een heel populaire winkel geweest met vele vaste klanten. Er zijn ook veel mensen die een bezoek aan de vele andere winkels in de Maalse Steenweg combineren met een aankoop hier”, aldus Anne.

verse snijbloemen

De grote specialiteit van Bloemenhal is altijd het ruime aanbod verse snijbloemen geweest en dat zal volgens Anne ook zo blijven. “We zijn net terug geopend en moeten de grote koelruimte hiernaast nog wat aanvullen, maar we zullen zeker opnieuw beschikken over een assortiment waarmee naar wens zelf een boeket kan worden samengesteld. Klanten kunnen natuurlijk ook opteren voor een opgemaakt boeket dat wij met plezier verzorgen”, klinkt het. “Daarnaast hebben we ook nog een groot assortiment buitenplanten en kamerplanten.” Naar aanleiding van de heropening is er bij Bloemenhal nog een actie met cadeaus vanaf een besteding van 25 euro. (PDV)

