Voor pedicure en manicure kan je nu terecht bij Emma’s touch

Sinds kort kan je in Loker terecht bij Emma Lemaire voor medische of gewone pedicure, manicure of kunstnagels in Emma’s touch. “De naam van mijn zaak is eenvoudig te verklaren”, aldus Emma. “Mijn ouders, familie en vrienden zeggen vaak op z’n Emma’s, waarmee ze willen zeggen dat het voor mij niet altijd doorsnee moet zijn. Maar ik streef wel naar perfectie en kwaliteit in alles wat ik doe.”

Missie

“Voor mij begon alles eigenlijk tijdens mijn zesde jaar middelbaar, tijdens een stage bij een thuisverpleging”, vervolgt Emma. “Dan merkte ik dat heel wat patiënten last hadden van de voeten, en ze niemand konden vinden om hen te helpen. Voor mij was dit meteen een soort missie. Een eerste aanloop kwam er in 2017, maar de combinatie met mijn job bij Familiehulp in de dienst opvang ziek kind, en het huishouden was moeilijk combineerbaar. Maar de mensen rondom mij bleven vragen wanneer ik dit weer zou starten. En ik voelde bij mezelf dat dit zeker niet aanvoelde als werken, iedereen mocht mij op eender welk moment storen voor de verzorging van hun nagels of pedicure. Daarom besloot ik om op zelfstandige basis te starten.” Bij Emma’s touch kan je terecht voor alle voetproblemen. Eelt, ingegroeide- of schimmelnagels, pijnlijke tenen, met een specialisatie naar diabetespatiënten toe. “Wat veel van deze mensen niet weten, is dat ze voor deze verzorging zelfs een tegemoetkoming krijgen van hun mutualiteit. Maar evengoed voor het lakken van teennagels kan je bij Emma’s touch terecht. Daarnaast verzorg ik ook de vingernagels, van een gewone manicure of gellak tot het verstevigen of verlengen met kunstnagels, met een ruim assortiment aan kleurtjes, glitters en nailart.” (DT)

Emma’s touch is gelegen in de Dikkebusstraat 128 in Loker (altijd op afspraak), maar alles kan ook bij de klanten thuis in de regio’s Groot-Ieper, Groot-Poperinge en Heuvelland. Contact via de Facebook- of Instagrampagina van Emma’s Touch, of via telefoon of sms op nummer 0491 36 40 71.