Vlaams minister-president bezoekt ZoraBots in Oostende, dat hightech hotspot in Vlaanderen wil blijven

Vlaams minister-president Jan Jambon kwam woensdag op bezoek bij ZoraBots in Oostende. Het bedrijf haalde recent twee grote contracten binnen, maar sprak zijn ambitie uit om zeker in Vlaanderen te blijven als hightech hotspot.

Co-CEO’s Fabrice Goffin en Tommy Deblieck waren trots om Vlaams minister-president Jan Jambon te kunnen verwelkomen in hun kantoren in de Zandvoordestraat. Jambon kreeg een toelichting over wat het bedrijf precies doet.

No-codesoftware

“Het is een erkenning voor ons dat we de minister-president mogen ontvangen. We hebben enkele jaren achter de rug waarbij we volop gewerkt hebben aan ontwikkeling en onderzoek. We hebben heel wat stappen ondernomen om te komen waar we vandaag staan. Nu hebben we met een uniek softwareplatform uitgewerkt dat 90 procent van de robots kan aansturen en die merkonafhankelijk is.”

“Het grote voordeel is dat het een no-codesoftware is waardoor bedrijven veel tijd winnen en minder kosten moeten maken om iets te ontwikkelen. Dat is allemaal ontwikkeld vanuit Oostende. We hebben nu twee grote contracten binnengehaald met een Saoedisch en een Canadees bedrijf. Ons doel was om de wereld te veroveren met talent uit Vlaanderen en dat zijn we aan het doen”, zegt Fabrice Goffin.

Hoogtechnologische regio

Tommy Deblieck liet aan de minister weten dat het bedrijf in Vlaanderen wil blijven. “We gaan een Vlaams bedrijf blijven. Ik doe dan ook een oproep om de tech in Vlaanderen nog meer naar voren te brengen. Er zijn heel wat parels. Laat ons Vlaanderen op de wereldkaart zetten als een hoogtechnologische regio.”

Jambon wil met zijn bezoek aandacht geven aan het werk van het bedrijf. “Ik ben vereerd dat ik het bedrijf kan komen bezoeken. ZoraBots is een hoogtechnologisch bedrijf dat nu internationaal erkenning krijgt. Het is een voorbeeld van een bedrijf dat internationaal veel erkenning krijgt, maar te weinig bekend is in Vlaanderen. Daarom ben ik hier vandaag. Met Flanders Technology willen we die mensen een forum geven. We willen zo ook kinderen stimuleren om voor een technische richting te kiezen want dit zijn de groeisectoren”, zegt Jambon.