Viva Sara en Thinkedge slaan de handen in elkaar voor De Warmste Week

Viva Sara, gerenommeerd koffiebranderij en theepakkerij in Vichte, en Thinkedge, creatief communicatiebureau in Kortrijk, bundelen hun krachten voor De Warmste Week met een hartverwarmend initiatief: De Warmste Koffie.

Deze limited edition blend staat volledig in het teken van solidariteit met als doel een hart onder de riem te steken bij iedereen die het nodig heeft. De koffie is beschikbaar tot en met 18 december in beperkte oplage in de shops van Viva Sara in Waregem en Kortrijk én op de webshop van Viva Sara.

Thinkedge is al zo’n twee jaar de creatieve groeipartner van Viva Sara. Ruben Deceuninck (social media manager) en Charlotte Nijs (creative marketeer) gingen met hun idee naar Viva Sara. “Toen Thinkedge me belde, wist ik meteen dat Viva Sara dit moest steunen”, vertelt Bart Deprez van Viva Sara. “Viva Sara steunt graag goede doelen, voornamelijk in de landen waar onze bonen vandaan komen, maar ook De Warmste Week is een initiatief waar we helemaal achterstaan”.

Ruben Deceuninck, Bart Deprez en Charlotte Nijs in de Viva Sara shop Waregem. © Thinkedge

Om deze koffie extra bijzonder te maken, werd speciaal voor de gelegenheid een unieke blend samengesteld. “De Warmste Koffie werd dus nog nooit eerder verkocht bij Viva Sara, een echte limited edition dus. De bonen komen uit onder andere Brazilië, Costa Rica en Mexico. Deze combinatie resulteert in een kop koffie met rijke aroma’s van cacao en kruidige toetsen”, aldus Bart.

Met De Warmste Koffie willen Viva Sara en Thinkedge een simpele boodschap uitdragen: koffie verbindt én verwarmt mensen. “Dit project nodigt iedereen uit om samen zo’n moment van verbinding en warmte te creëren”, zeggen Ruben en Charlotte.

Proef De Warmste Koffie

Wat verwarmt een mens meer dan een heerlijke kop koffie tijdens het shoppen? Op zaterdag 14 december staan Ruben en Charlotte van Thinkedge met een stand bij de Viva Sara Shop in Kortrijk voor takeaway koffie. “Natuurlijk is het ook mogelijk om dan een zakje te kopen van De Warmste Koffie. De prijs voor 250 gram bedraagt 9,95 euro. De opbrengt van de takeaway en zakjes koffie gaat integraal naar De Warmste Week”, aldus Charlotte.