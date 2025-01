Verzet tegen regularisatie van bestaande activiteiten Bosschaert: “We ondervinden veel hinder”

Het aannemersbedrijf Bosschaert op ’t Hoge heeft een aanvraag ingediend voor de regularisatie van de bestaande activiteiten, maar stuit op hevige tegenstand van de buurtbewoners. Geert Bosschaert (59) spreekt van onwaarheden. “Laat u niet meeslepen in de sensatie of een persoonlijk probleem van iemand.”

De controverse rond Bosschaert – gespecialiseerd in afbraak, grondverzet, industriebouw en stortbeton – gaat terug tot 2004. “De toenmalige gedeeltelijke vergunning (van 1999) was al omstreden omdat het bedrijf aannemingen voor afbraakwerken deed en bodemactiviteiten in agrarisch gebied. Het sectoraal BPA (bijzondere plan van aanleg) dat door Kortrijk toen werd opgemaakt redde het bedrijf uit zijn precaire toestand. De uitbreiding werd éénmalig en maximaal toegestaan, mét strenge voorwaarden, om te vermijden dat de deur werd opengezet voor grote industrie. Het gaat tenslotte om agrarisch gebied en woonzone volgens de gewestplannen”, legt Philip uit.

Hinder

Hoewel er in het sectoraal BPA staat ‘gericht op grond en bodemverwerkende activiteiten’, doet Bosschaert in 2008 toch een aanvraag voor een betoncentrale. “Die werd op basis van simulaties, in plaats van de gevraagde proefperiode van twee jaar, in 2010 vergund tot 2028. Destijds waren wij niet op de hoogte van de strenge voorwaarden in het sectoraal BPA. De betoncentrale verschijnt en als buurt ga je ervan uit dat alles wel in orde zal zijn, maar naarmate de productie steeg, werden wij steeds vaker geconfronteerd met hinder zoals vroege werktijden (vanaf 3 of 4 uur zijn geen uitzonderingen), verkeersdrukte van betonvrachtwagens en stofhinder. Ook werden vijf illegale waterputten voor grondwater gevonden die door de dienst Handhaving werden verzegeld.”

Geert Bosschaert reageert: “Door de algemene groei van ons bedrijf en door meer werken aan te nemen waar we beton voor nodig hebben, zaten we al na drie jaar aan het driedubbele van de vergunde productie. We groeiden verder en zonder dat je het beseft zaten wij in 2015 op het maximum van 100.000 m³ per jaar. Het is naar aanleiding van deze verhoging van productie en nog enkele andere aanpassingen, dat wij een nieuwe vergunning aanvragen. Wat er niet wordt vermeld, is dat wij voor het recycleren van puin de hoeveelheid verminderen. Minder stockage van puin betekent ook minder aanvoeren en afvoeren. Dat compenseert al negen jaar de meerproductie van beton.”

Buurtcomité

Wanneer Bosschaert in 2019 een eerder aangekochte weide van 1,35 hectare wil verharden en gedeeltelijk overkappen tot 12 meter hoogte, schiet de buurt wakker tegen de verdere industrialisering van ‘t Hoge. “Met een advocaat onder de arm kwamen ineens allerhande overtredingen aan het licht. Zo moest de betoncentrale mobiel zijn, daar werd zelfs een APV voor opgemaakt op 4 juli 2022. In de aanvraag werd gesteld dat de betoncentrale, en ik citeer, ‘bijkomstig, kleinschalig, en slechts voor eigen werven zou dienen en in geen geval voor derden’. We zien elke dag het bewijs van het tegendeel. Hierdoor is er een gigantische verkeersdruk van betonvrachtwagens. Daarnaast zijn er ook constante overtredingen bij de starturen met geluidshinder ‘s nachts. Meer nog, een aanpalende weide werd door Bosschaert gehuurd en onvergund met beton verhard om er machinerie en containers op te parkeren. Dan hebben we ook nog het breken van afbraakpuin, met enorme hoeveelheden stof en geluidshinder. Dit heeft geleid tot veel klachten van omwonenden. In maart 2023 werd breken op deze site verboden, met een maximale boete van 15.000 euro per maand en 1.000 euro per dag bij overtreding. Desondanks gaat Bosschaert gewoon door met deze activiteiten. Wanneer we hierover bellen, krijgen we als antwoord: ‘Ik kan niet anders.’”, vertelt Philip.

Volgens Geert is alles vergund behalve een elektriciteitscabine ter grootte van tuinhuis en de voorlopige akoestische wanden. “Deze hebben wij geplaatst om nog enkele decibels onder de norm te geraken. Wij hebben geluidsstudies laten uitvoeren en overdag zitten we inderdaad – twee à drie dagen per maand – met de breekactiviteiten enkele decibels boven de norm, 47 in plaats van 45. Daarvoor betalen wij een taks – het breken zelf is niet verboden! – waarvan wij hopen dat deze zal geschrapt worden dankzij de akoestische wanden. Wat betreft de starturen; wij mogen wel degelijk ’s nachts werken zolang we de geluidsnorm van 40 decibel niet overschrijden. Dat is het geval. Uit recente metingen, die wij zelf hebben uitgevoerd, stellen wij ook vast dat er op een werkdag gemiddeld 850 vrachtwagens en 5.600 auto’s langsrijden op de N50 die niet bij ons moeten zijn, en dit tussen 7 en 17 uur. Die 50 vrachtwagens meer die bij ons binnen of buiten rijden, zullen het verschil niet maken in de verkeersdrukte. Ook zetten wij zoveel mogelijk middelen in tegen het stof door beneveling met water en veelvuldig borstelen.”

Nieuwe vergunning

In de huidige aanvraag wil Bosschaert zijn bedrijf op ‘t Hoge laten regulariseren om verder te kunnen werken zoals ze nu bezig zijn. In 2028 moet de vergunning vernieuwd worden. “Dat zal de hinder niet enkel bestendigen, maar er wordt een opening gemaakt naar nog meer productie. We hebben minstens 70 bezwaarschriften ingediend en die komen uit de hele omgeving, niet enkel de nabije buren. We voelen dat de stad zeer bekommerd is om leefbaarheid in de hele buurt en het respecteren van de vergunning en het BPA, maar we weten nog niet zeker welke positie ze zullen innemen. We hopen dat ze negatief zullen adviseren naar de provincie”, besluit Philip. Geert benadrukt dat Bosschaert niet wil uitbreiden. “Wat we nu al meer dan tien jaar doen, willen we kunnen verderzetten. We staan altijd open voor gesprek, maar ik zou niet weten wat we op vandaag moeten toegeven aangezien er geen noemenswaardige overtredingen zijn.”