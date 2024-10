Vernieuwde Spar Lichtervelde heropent op 7 november: “Nog meer focus op verse en lokale producten”

Op donderdag 7 november opent Spar Colruyt Group in Lichtervelde opnieuw haar deuren. De winkel aan de Statiestraat heeft een volledige metamorfose ondergaan. Met een nieuw gebouw, interieur en exterieur, geïnspireerd door de nieuwste generatie Spar-winkels, legt Spar Lichtervelde nu nog meer focus op duurzaamheid, versheid en lokale producten.

Ondernemers Lien Veryser, Brecht Vanlerberghe, Lien Dezeure en Thijs Dewicke kijken er samen met hun team naar uit om hun klanten terug te verwelkomen in de vernieuwde winkel.

Vijf jaar geleden

Sinds 5 jaar is Spar Lichtervelde in handen van twee jonge koppels. Lien Veryser brengt ervaring mee uit de retail en landbouw, terwijl haar partner Brecht een technische achtergrond heeft. Lien Dezeure en Thijs runnen daarnaast de lokale kaasboerderij De Moerenaer. Het 5-jarig jubileum van de winkel vormde het perfecte moment om hun droom letterlijk verder uit te bouwen.

De laatste verbouwingen dateren van 2016. “We hadden nog steeds een mooie winkel”, vertelt Brecht. “Maar de ruimte was ons ontgroeid. We hadden behoefte aan grotere ateliers, een ruimere winkel en meer comfort voor klanten en medewerkers. Daarom besloten we de bestaande winkel te vernieuwen en uit te breiden met een gloednieuw gebouw.”

Om de verbouwingen te voltooien, sloot de winkel een maand de deuren. “De totale winkeloppervlakte is nu met 300 m² vergroot. We hebben nieuwe lichtpanelen, vernieuwde ramen en de parking is hertekend voor beter verkeer.”

Focus op vers en lokaal

Een belangrijke, grote verandering is de vernieuwde bakkerijafdeling, waar klanten terecht kunnen voor verse pistolets, stokbroden en koffiekoeken. “We hebben geïnvesteerd in vier remrijskasten en zijn voorbereid op nog drie extra, zodat alles in optimale omstandigheden kan rijzen, wat de versheid en smaak ten goede komt”, aldus Lien. Het overige versaanbod blijft grotendeels hetzelfde, maar met meer nieuwe koelingen om de producten beter te presenteren. “Ook ons ruim assortiment vis blijft zoals voorheen, maar dan wel in een nieuwe toonbank. Iets wat onze klanten zeker zullen waarderen.”

De winkel scoort ook met lokale producten zoals hoeve-ijs en boter van de Bossneppe, kaas van kaasboerderij de Moerenaer en wijnen van Entre-Deux-Monts’ uit het Heuvelland.

Duurzaamheid voorop

Een belangrijk aspect van Spar Colruyt Group is duurzaamheid. Iets waar ze bij Spar Lichtervelde ook sterk in geloven. “We hebben onze vernieuwingen uitgevoerd met respect voor onze omgeving. Volgens de meest recente energienormen en met oog voor duurzaamheid”, zegt Brecht nog. Zo werd er geïnvesteerd in duurzame CO2-koelingen en er zijn voorzieningen getroffen voor extra zonnepanelen.

Feestelijke opening

Om boodschappen te doen, is het nog wachten tot donderdag 7 november, maar iedereen is op woensdag 6 november van 18 tot 21 uur welkom op de feestelijke openingsreceptie. Klanten kunnen de vernieuwde winkel ontdekken terwijl ze genieten van een hapje en een drankje. Dankzij de speciale openingsfolder zijn er in de openingsweek ook heel wat mooie kortingen op bakkerij, vis, charcuterie en traiteur.