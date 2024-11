Verkoopdagen in kaarsenatelier De Waaiberg

Traditiegetrouw opent het kaarsenatelier van De Waaiberg de deuren met het eindejaar in zicht. Wie een origineel en lichtgevend geschenk zoekt, kan op zaterdag 30 november en zondag 1 december tussen 14 en 18 uur terecht in de cafetaria van De Waaiberg in Gits. Het kaarsenatelier van de voorziening voor volwassenen met een meervoudige beperking biedt jaarlijks een mooie variatie aan van geschenkartikelen. “De kwalitatieve kaarsen werden allemaal ambachtelijk gemaakt door onze bewoners en ambulante cliënten met behulp van een team van ergotherapeuten. Naast de mooie kaarsen kan je er ook zeeppakketten, wenskaarten en tuinkaarsen terugvinden. De verkoop van de kaarsen vindt plaats in de cafetaria die we voor de gelegenheid gezellig hebben aangekleed en waar ook de mogelijkheid is om een drankje te nuttigen. Dit jaar kan er ook online besteld worden tot 15 december via de link op de Facebookpagina van vzw Unie-k of via de website https://forms.gle/phGaLNNsiWHCVViq6 ’, aldus vzw De Waaiberg. Alle info bekom je via het nummer 051 26 30 93 of door te mailen naar kaarsenatelier@dewaaiberg.be. (foto EVG)