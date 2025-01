Verhulst uit Ieper neemt Olens aluminiumbedrijf AluPro over

Aluminiumbedrijf Verhulst uit Ieper neemt AluPro uit Olen over. Het team van 10 werknemers kan aan de slag blijven en wordt geïntegreerd in de Ieperse organisatie. “Hiermee breiden we onze activiteiten uit naar de regio’s Antwerpen, Limburg en Nederland.”

Het bedrijf Verhulst is gevestigd in de A. Parreyestraat in Ieper en is gespecialiseerd in aluminium buitenschrijnwerk en houten binnenschrijnwerk. AluPro is een bedrijf uit de regio Antwerpen en is een toeleverancier voor industriebouwers en architecten. Met een team van 10 medewerkers produceert en plaatst AluPro op maat gemaakte ramen, deuren en gevelbekleding. Tot nu toe stond oprichter Olivier De Pelsmaeker aan het roer, maar die wil zich richten op projectontwikkeling.

“Met deze strategische overname verstevigt Verhulst zijn positie in de industriebouwmarkt en breidt het bedrijf de activiteiten uit naar de regio’s Antwerpen, Limburg en Nederland, waar het voorheen minder actief was”, zegt Stieven Victor van de firma Verhulst. “Bovendien biedt de overname ons de kans om de productiecapaciteit te verhogen en zijn klanten een ruimer gamma producten en diensten aan te bieden, zoals brandwerend schrijnwerk. De medewerkers van AluPro worden geïntegreerd in de grotere organisatie van Verhulst, dat meer dan 40 werknemers telt. Hun specifieke kennis en expertise in aluminiumoplossingen blijft daarbij behouden. Tegelijk profiteren zij van de extra ondersteuning en middelen die de schaalvergroting biedt.”

“De integratie van AluPro, dat bekend staat om zijn expertise in Reynaers Aluminium, sluit naadloos aan bij de groeistrategie van Verhulst. Met meer dan 15 miljoen euro gezamenlijke omzet en bijna 50 werknemers kijken we vol vertrouwen naar de toekomst en verdere overnames”, aldus Stieven Verhulst.