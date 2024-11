Vercom terug van weggeweest: “Vandaag besteld, morgen gebruiksklaar geleverd”

Vercom, dé computerspecialist in Ardooie, is terug van weggeweest en dit op het gekende adres Stationsstraat 5 te Ardooie. Je kan er niet enkel terecht voor een nieuwe laptop of herstellingen, maar ook voor websites en hosting, IT-infrastructuur en maatsoftware.

Vercom is geen onbekende in Ardooie, maar in 2016 besloot Jean-Marie om in loondienst te werken toen hij die vraag voorgeschoteld kreeg. “In 2016 moest ik een keuze maken tussen in dienst gaan bij één van mijn grootste B2B-klanten als Head of IT, of verder de winkel uitbaten”, vertelt Jean-Marie Huys (53) die in 1998 Vercom BV startte. “Op dat moment was dat voor ons de verstandigste beslissing omdat het meer zekerheid bood.”

“We merkten dat er ondertussen, ondanks het groot aanbod aan online-winkels, toch een heel grote nood is aan lokale service. Ik werd hier vaak over aangesproken en zat al een tijdje met het idee om een service center te openen. Uiteindelijk heb ik eind augustus de beslissing genomen om samen met mijn zoon, Bert, Vercom terugteopenen.”

“We zien onze heropening echt als een nieuwe start, Vercom 2.0. En dit willen we ook duidelijk maken aan onze klanten via een nieuw logo, vernieuwde website, maar vooral ook via onze nieuwe strakkere manier van dienstverlening.”

Snelle service

Je kan bij Vercom terecht voor alle IT-gerelateerde vragen en problemen. Zowel particulieren als zelfstandigen of ondernemingen zijn bij hen welkom.

“In een tijdperk waarin de computer niet meer weg te denken valt uit het dagelijks leven willen wij dan ook een hersteldienst bieden waarbij we heel snel een oplossing bieden. Dit in tegenstelling tot online shops waar vaak veel bij komt kijken en je veel langer moet wachten”, vult Bert Huys (30) aan die ervaring heeft als multimedia- en frontenddeveloper. “Wij gaan ook weer nieuwe computers, laptops, printers en andere hardware verkopen, maar dit zal steeds op bestelling zijn, maar dan wel onder het principe ‘vandaag besteld, morgen gebruiksklaar geleverd’. Wij zorgen er dan natuurlijk ook voor dat alles van je vorige computer overgezet wordt op de nieuwe laptop of desktop. Je kan bij ons ook terecht voor herstellingen en levering aan huis.”