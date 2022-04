Vastgoedmakelaar Filip Dewaele (52) uit Brugge is ambitieus: “Binnen 80 jaar moet Groep Dewaele nog bestaan”

Filip Dewaele is gedelegeerd bestuurder van vastgoedgroep Dewaele, die 45 kantoren en 260 medewerkers telt. Hij is ambitieus voor de toekomst: “Met haar strategisch plan 2025 wil onze groep evolueren van vastgoedmakelaar naar levenspartner in wonen en ondernemen, in Vlaanderen en Brussel.”

In deze reeks laten we elke week een ‘Brugse Beer’ aan het woord, een man of vrouw die uitblinkt in wat hij of zij doet.

“Moet je vijf jaar unief studeren om huizen te verkopen? Leuvense studiegenoten reageerden verbaasd op mijn beroepskeuze, na het behalen van mijn master economie”, herinnert Bruggeling Filip Dewaele (52) zich. “Begin ’90 was het vak van vastgoedmakelaar niet gereglementeerd, iedereen mocht het doen.”

Nooit opgeven

“Mijn vader Pol, de zesde in een boerengezin met tien kinderen uit de Westhoek, had bij zijn schoonmoeder in de Baron Ruzettelaan in 1984 een kantoor opgestart. In het begin had mijn vader het financieel moeilijk: toen hij in de Vlamingstraat een bedrijfspand huurde, brak de eerste golfoorlog uit. Zes maanden lang verkocht hij geen enkele woning! Maar hij bleef koppig doordoen, met twee slogans in zijn gedachten: ‘nooit opgeven’ en ‘beloof alleen wat je kan doen en doe wat je belooft’.”

“Terwijl ik in 1992 aan het solliciteren was, leerde ik de knepen van het vak bij mijn vader. Toen was het als universitair niet zo makkelijk om een job te vinden. Ik heb nooit meer een andere job uitgeoefend, want enkele weken later kreeg mijn vader een lichte hartaanval en moest ik noodgedwongen in de bres springen.”

“Vanaf de beginjaren heeft vennoot Stefaan Coucke mee ons kantoor uitgebouwd. In 2000 hebben we Immo Kortrijk overgenomen en vervoegde Hendrik Tanghe onze gelederen. Geleidelijk zijn we gegroeid, met kantoren in Roeselare, Oostende en Aalter.”

Privé Geboren op 22 augustus 1969 in Brugge. Zoon van Christiane Vanoverschelde en Pol Dewaele (+). Heeft één zus Katie. Gehuwd met Joëlle François. Heeft drie dochters: Na’im (20), Noa (18) en Zafir (14). Carrière Humaniora aan het Atheneum van Sint-Michiels. Master in de Economische Wetenschappen aan de KU Leuven. Werkt sinds 1993 voor Groep Dewaele, waar hij gedelegeerd bestuurder is. Hobby’s Triatlon en skiën.

“Op 14 maart 2007 overleed mijn vader: hij kreeg op 66-jarige leeftijd een hartaanval op een skipiste in de Dolomieten. Het duurde enige tijd voor we dit familiaal en als bedrijf konden verwerken. Geert Berlamont meldde zich als vierde vennoot. Wij ‘vier musketiers’ slaagden erin de groep een nieuwe schwung te geven. In 2014 telde onze groep al 25 kantoren in West- en Oost-Vlaanderen, met 140 medewerkers.”

“Vanaf 2019 hebben we de stap naar Antwerpen en naar Brussel gezet, met de overnames van First Immo en Noa Real Estate. Inmiddels verschaffen we werk aan 260 mensen, verspreid over 45 kantoren. En binnenkort willen we ook onze diensten aanbieden op de Limburgse markt. Sinds september 2021 is Sofie Spriet onze CEO. Zij heeft nu de dagelijkse leiding over de groep en moet ons strategisch plan 2025 uitvoeren.”

“Dat plan is met veel enthousiasme onthaald door onze medewerkers. We vinden het belangrijk om iedereen te betrekken in de beleidsbeslissingen. Het is niet toevallig dat Vlerick Business School ons bekroonde met de titel Great Place to Work, en we mogen zelfs een jaar lang de titel Best Workplace gebruiken.”

Rush op vastgoed

Hun plan reikt veel verder dan 2025. “We willen ervoor zorgen dat de groep Dewaele over 80 jaar nog bestaat en met vertrouwen naar de volgende eeuw stapt. Ook al zullen ik noch mijn kinderen er nog bij zijn. Niemand is onvervangbaar, een bedrijf moet kunnen evolueren.”

“Wij willen een levenspartner in wonen en ondernemen worden. Een adviseur die makelt, maar ook helpt verhuizen, kantoren inricht, vastgoedportefeuilles analyseert en fiscale hulp biedt bij successie, juridisch advies bij een dispuut met aannemers. Kwalitatieve dienstverlening voor alle sleutelmomenten: van studentenkamer tot assistentiewoning en alles ertussen, zowel residentieel als bedrijfsmatig.”

Als ze dit willen realiseren, mogen ze geen ondoordachte kortetermijnbeslissingen nemen. “Zeker nu de vastgoedmarkt voor grote uitdagingen staat. Sinds corona uitbrak, is er een rush op vastgoed. Zowel de vraag naar koop- als naar huurwoningen is de voorbije twee jaren fiks gestegen. Met prijsstijgingen als gevolg.”

Hoe die markt verder zal evolueren, is moeilijk te voorspellen, er zijn onzekerheden. “Er is de hoge inflatie, wellicht hebben de rentes hun bodemkoers bereikt en zullen ze eindelijk opnieuw stijgen. Veel hangt ook af van de oorlog in Oekraïne. Promotoren hebben het moeilijk om aannemers vinden. Die hanteren voor grondstoffen enkel dagprijzen. De prijs voor aluminium is verdubbeld en er is schaarste aan hout…”

Gezelliger wonen

“Corona heeft veel in beweging gezet op de vastgoedmarkt: wie thuis zat, kreeg een nieuwe perceptie over wonen. Sindsdien willen mensen een gezelliger huis, met grote tuin en extra bureau. Gelukkig is de pandemie niet uitgemond in een financiële crisis. Er waren weinig faillissementen, er is geen grote werkloosheid.”

“De vluchtelingenstroom uit Oekraïne verhoogt nog de vraag naar huurhuizen. Het stijgend aantal eenoudergezinnen, de hogere levensverwachting en de bevolkingsaangroei doen de vraag naar woningen toenemen. Tegelijkertijd zit je met de betonstop en lange procedures voor vergunningen. Dat heeft zelfs een weerslag op de trage toename van sociale woningen. De overheid heeft geld om ze te bouwen, maar het duurt jaren voor ze vergund zijn. Zo creëer je een wooncrisis.”

(SV)