Vandermeeren Interieurs opent nieuwbouw in Veurne: “We blijven inzetten op familiale karakter”

Vandermeeren Interieurs heeft een rijke geschiedenis als familiebedrijf. De familie begon in 1950 met de productie van slaapkamermeubelen in een fabriek in Alveringem. Vanaf 1962 werd het assortiment uitgebreid met eetkamers en opende de familie hun eerste toonzaal.

In 1977 startten Emmanuel Vandermeeren en Nicole Ollevier hun eerste meubelwinkel in Veurne. Na de overname door hun zonen, Thierry en Anthony in 1992 volgden verdere uitbreidingen, renovaties en de oprichting van verschillende winkels.

Ergocomfort in 2008 dat zich richtte op slaap- en zitcomfort, Base-x in 2009 voor jonge starters en budgetvriendelijke interieurs, en New Classics in 2011 waar klanten landelijke interieurs konden vinden. Vanaf 2019 werden deze winkels samengevoegd, met in 2020 een herstructurering waarbij Base-x werd omgedoopt tot Start-up & Studio.

Familiale karakter

In 2018 werd een maatwerkatelier opgericht en in 2021 werd dit verder uitgebreid om nog beter in te spelen op de wensen van klanten. Begin dit jaar stond de grote vernieuwing gepland waarbij het huidige hoofdgebouw grotendeels werd gesloopt. Er kwam een moderne nieuwbouw voor in de plaats die in het weekend van 14 en 15 december opent.

Met de volgende generatie die intussen actief is in het bedrijf blijft Vandermeeren Interieurs inzetten op het familiale karakter. Het assortiment is geschikt voor elk budget en biedt oplossingen voor zowel studio’s, tweede verblijven, appartementen als woningen.

Advies en service blijven de belangrijkste kernwaarden en Vandermeeren positioneert zich als een one-stop-shop waar klanten terecht kunnen voor los meubilair, maatwerk en zelfs renovatiebegeleiding. Voor renovaties blijven ze het aanspreekpunt terwijl zij samen met lokale aannemers instaan voor de uitvoering. De toonzaal richt zich steeds meer op een totaalconcept met aandacht voor materialen en verlichting.

Feestelijke opening

Op zaterdag 14 en zondag 15 december wordt de nieuwbouw feestelijk geopend tussen 9:30 en 12:00 uur en van 13:30 tot 18:00 uur met hapjes, drankjes, speciale acties en de kans om een reischeque te winnen.