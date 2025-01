Vandenbroucke Hout is ‘Beste Houthandel’

Het vakblad Schrijnwerk heeft zopas de jaarlijkse award van Beste Houthandel dit jaar uitgereikt aan Vandenbroucke Hout uit Beernem. Het familiebedrijf viert in 2025 zijn negentigjarige bestaan en is trots op de prijs.

Geschiedenis

Houthandel Vandenbroucke werd in 1935 opgestart door Gerard Vandenbroucke in de Sint-Jorisstraat in Beernem. Begin de jaren 70 namen zijn dochter en schoonzoon Carlos Van Kerrebroeck en Ella Vandenbroucke het bedrijf over. Het koppel kocht een kippenkwekerij in de Noendreef en vormde het terrein om tot de houthandel van vandaag. De locatie nabij het op- en afrittencomplex van de E40 is nog altijd de hoofdlocatie, al kwam het bedrijf begin 2000 in handen van broer en zus Hans en Lieve Van Kerrebroeck. Ondertussen groeit het bedrijf met twee verschillende pijlers, de houthandel enerzijds en anderzijds de interieurtak waarbij ook vloeren, plafonds en binnendeuren worden verkocht.

“We proberen ons te onderscheiden door op een heel specifieke manier te werk te gaan. We adviseren onze klanten in hun project, en verkopen niet louter het materiaal. We zoeken samen met de klant naar een oplossing”, vertelt Hans Van Kerrebroeck. “Bij ons komen zowel schrijnwerkers als particulieren over de vloer. Ze kunnen bij ons terecht voor een heel breed aanbod. Daarvoor leggen we onszelf normen op, zodat we blijven focussen op kwaliteit. Het heeft geen zin om te concurreren met doe-het-zelfzaken of webshops, wij varen onze eigen koers en houden vast aan de persoonlijke aanpak.”

Negentig jaar

Het komende jaar viert Vandenbroucke zijn negentigjarige bestaan. “Dat deze award net voor ons jubileumjaar komt vinden we een mooie bekroning van jarenlange inzet. We zijn dankbaar voor de inzet en het enthousiasme van ons 18-koppige team. Ondertussen is zelfs de vierde generatie van de familie al aan de slag in het bedrijf”, besluit Hans Van Kerrebroeck. (AVH)

Meer info vind je op www.vandenbroucke.be.