Vandenberghe Podo-Experts viert tienjarige jubileum in Militair Hospitaal

Vandenberghe Podo-Experts mocht onlangs tien kaarsjes uitblazen. “Met veel trots vieren wij een prachtige mijlpaal: onze podologiepraktijk bestaat tien jaar. Wat in 2014 begon als een solopraktijk, is inmiddels uitgegroeid tot een bloeiende groepspraktijk waar meerdere podologen onder één dak samenwerken. Ons team is ontzettend trots op wat we tot nu toe samen hebben bereikt. Elke dag staan we vol enthousiasme klaar om patiënten van hun voetproblemen af te helpen”, vertelt oprichtend podoloog Lindsey Vandenberghe.

Je kan er niet alleen ten rade gaan voor huid- en nagelaandoeningen, maar ook bij pijn aan de voet, knie, heup en/of rug. “Of het nu gaat om ingegroeide nagels, preventieve screenings of ganganalyses, we staan vol toewijding klaar”, klinkt het.

En er is meer: in 2025 komt er nog een extra vestiging bij in Oostende. “Op naar nog vele jaren waarin we mensen helpen pijnvrij te bewegen, want ons motto is en blijft: ga voor vrij bewegen!”, besluit Lindsey. (WK)