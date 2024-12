“Van vlees naar camperverhuur”: beenhouwers Chris (36) en Laurens (22) starten L&C Tours

Beenhouwer Chris Dehulster (36) en zijn sidekick Laurens De Paepe (22) startten in Zuienkerke samen een camperservice op onder de noemer L&C Tours. Opvallend: juli en augustus zitten nu al aardig vol en de twee zijn amper enkele weken bezig.

Dat slager Chris een bezig baasje is, bewees hij al met de B&B die hij samen met zijn partner Annelies opende. Nu komt daar dus ook nog een camperservice bij. “Laurens kwam vroeger bij ons helpen in de slagerij en het klikte zó goed dat we goeie vrienden geworden zijn. Nu is hij elders aan de slag, maar hij springt nog wel eens bij”, vertelt Chris.

Het idee voor de camper kwam spontaan opborrelen. “Annelies en ik wilden er zelf eentje kopen, maar er waren een aantal praktische bezwaren. Het feit dat zo’n ding 95 procent van de tijd stilstaat, bijvoorbeeld. Zo zijn we op het idee gekomen om ‘m te verhuren. Laat ons het plezier dan delen met anderen, dachten we. En toen vroeg Laurens: waarom kopen we er niet samen eentje? We wonen in vogelvlucht nog geen 200 meter van elkaar, dus da’s nog zo handig.”

Tapas en cava

Toevallig was Laurens zelf ook op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Chris en ik wilden al langer eens iets samen doen. Liefst iets helemaal anders dan onze alledaagse job”, zegt Laurens, die in de tuinbouwsector werkt. “We willen onze klanten echt verwennen. Elke uitstap begint bijvoorbeeld met een tapasplankje en een glaasje cava”, klinkt het. En zo ligt de camperservice ook een beetje in het verlengde van de slagerij en B&B. “In de winkel komen er elke dag veel potentiële klanten over de vloer. Zo leuk, zeggen die allemaal, we wilden er altijd al eens met de camper op uit! En ondertussen doet de dorpstamtam verder zijn werk”, knipoogt Chris. Opvallend: juli en augustus zitten nu al aardig vol en de twee zijn amper enkele weken bezig.

De camper, van het merk Carado, heeft zo’n 2.000 kilometer op de teller. Hij is volledig uitgerust met onder meer een teppanyaki en een oven, een inductieplaat voor outdoor cooking, een fietsendrager, een tv… “Voor wie off-grid wil gaan, is er zelfs een zonnepaneeltje ter beschikking. En huisdieren mogen mee!” (WK)

Meer info op www.lctours.be