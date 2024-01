Van pikante foto’s tot huisdieren: met Stitchly borduurt Jana De Maré (25) uit Diksmuide alles wat je maar wil

Wie had ooit gedacht dat je met borduurwerk de harten van tienduizenden jongeren kon veroveren? Jana De Maré (25) alvast niet, toen ze in 2020 haar webshop opstartte. Inmiddels is Stitchly zo populair dat de Diksmuidse een eigen atelier heeft en drie mensen kon aanwerven. Niet slecht voor wat ooit begon als een door haar mama verplichte hobby.

“Als student zat ik tijdens de coronacrisis 24 op 7 thuis, alleen met mijn gedachten. Dat was niet zo goed voor mijn mentale gezondheid, dus heeft mijn mama me gedwongen om een hobby te vinden”, lacht Jana. “Ik heb toen letterlijk gegoogeld: wat te doen als je je verveelt?” De zoekmachine leidde haar naar borduren. “Omdat ik niet het type ben dat half werk doet, heb ik meteen alle materiaal gekocht om aan de slag te gaan, in plaats van eerst te kijken of het wel iets voor mij was. Gelukkig vond ik het ook echt leuk.”

Na een tijdje besloot Jana haar borduursels op Instagram te tonen – weliswaar op een apart account. “Ik wilde het aanvankelijk geheim houden voor mijn vrienden”, zegt ze. “Borduren was toen niet zo hip als nu. Het was eerder iets voor oude mensen, dus ik liep er niet mee te koop.” Haar borduursels sloegen echter aan en Jana kreeg steeds vaker de vraag om ook iets voor anderen te maken. “Het is een hele klus om dat met de hand te doen. Borduren is een heel intensief en tijdrovend werk, waar ik niet altijd het geduld voor heb”, lacht ze. “Daarom heb ik al m’n spaarcentjes in een borduurmachine geïnvesteerd. Zo is Stitchly geboren.”

Herinneringen

“Stitchly helpt mensen om belangrijke herinneringen op een unieke manier te bewaren”, legt Jana uit. Samen met haar team zet ze foto’s van klanten om in een lijntekening die op een T-shirt, trui of totebag geborduurd wordt. “Het is zeer afwisselend werk. Er komen geregeld vrolijke familiefoto’s of portretjes van huisdieren binnen, maar evenzeer foto’s van overleden geliefden. Ook jeugdbewegingen vinden vlot de weg.”

Sommige klanten delen het persoonlijke verhaal achter hun foto. “Dat raakt me altijd weer, zeker als het om overleden kindjes gaat. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik een deel van zo’n verwerkingsproces kan zijn”, zegt Jana. “Het is nooit zomaar een bestelling voor mij, die verhalen komen echt binnen. Ik vind het vaak lastig om zoiets nadien los te laten. (stil) Maar goed, soms sturen mensen ook naaktfoto’s in om te borduren en dan moet ik toch weer lachen.”

Inmiddels haalt Jana een groot deel van haar omzet uit TikTok en Instagram, waar ze al lang niet meer anoniem is. Haar authentieke filmpjes leverden haar tienduizenden volgers op. “Ik heb alles te danken aan sociale media: zonder was het gewoon een hobby gebleven. Dan zat ik hier nog steeds in de zetel te borduren voor mezelf.” Er zit geen businessplan achter haar video’s, benadrukt ze. “Vaak geef ik gewoon een blik achter de schermen of toon ik bijzondere projecten. Ik ben gewoon mezelf, inclusief West-Vlaams accent.”

Eigen pand

Het gaat hard voor Stitchly. Zo hard zelfs, dat Jana vorig jaar een pand kon kopen om haar atelier in te vestigen. “Daar ben ik erg trots op”, glundert ze. “Vroeger deed ik alles vanuit mijn slaapkamer in het ouderlijke huis. Mama is blij dat ik er weg ben, want ik palmde het hele huis in (lacht). Kleding borduren vraagt een enorme voorraad, dus we zaten ’s avonds vaak tussen de dozen in de zetels. Een apart atelier helpt ook om werk en privé iets beter te scheiden, omdat ik nu tenminste de deur achter me dicht kan trekken na een drukke werkdag. Al blijf je als zelfstandige natuurlijk altijd wel bezig met je bedrijf.”

Inmiddels heeft ze ook enkele mensen in dienst. “Lange tijd wilde ik Stitchly gewoon voor mezelf houden, omdat ik het moeilijk vond om mijn baby’tje los te laten, maar ik kon niet anders. Als ik verder wil groeien, zal ik het uit handen moeten leren geven. Ik heb nu een werkneemster en twee freelancers die me helpen. Ze leveren niet alleen fantastisch werk, maar ze zijn ook supergezellig om mee te werken.”

Toekomstplannen

Naast verder groeien met Stitchly heeft Jana nog heel wat toekomstplannen. “Ik heb ons aanbod pas uitgebreid met tapijten en binnenkort bied ik workshops aan. Omdat ik orthopedagogiek heb gestudeerd, ligt mijn hart ook in de sociale sector. Een van mijn dromen is om ooit een soort dagbesteding op te richten waarbij mensen met een beperking bij Stitchly komen helpen.” In de toekomst wil ze ook andere ondernemers helpen. “Mijn masterplan is om een co-creatieplek op te richten, een soort co-working voor ambachtelijke ondernemers. Vaak zijn die bedrijfjes nog te klein om iets te huren of kopen, maar hebben ze wel veel ruimte nodig voor materialen en voorraad. Daar zou ik graag een community rond opbouwen, zodat we ook ideeën en advies kunnen uitwisselen.”