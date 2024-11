Van klassieke kine tot sportrevalidatie

Kinesist Voltan Van Hove (30) uit Knokke-Heist ging onlangs in de Baron Ruzettelaan 200 van start met Volt.sportrevalidatie. “Naast klassieke kinesitherapie voor iedereen met letsels of pijn bied ik ook sportrevalidatie en specifieke screening voor sporters aan met het oog op het verbeteren van hun prestaties”, zegt Voltan.

“Mijn beroepsloopbaan als kinesist begon in 2017 toen ik aan de slag ging in de groepspraktijk Kiné Coppé, nadat ik mijn vijfjarige studie kinesitherapie had afgerond in Gent”, vertelt Voltan. “Dat heb ik graag gedaan maar ik wilde toch ook eens zelf mijn eigen praktijk volgens mijn eigen ideeën en interesses vormgeven.”

Energie

De naam Volt.sportrevalidatie springt alvast in het oog. “Ik wilde een korte en krachtige naam die voldoende uitstraling heeft. In Volt zit mijn voornaam verwerkt en volt verwijst ook naar de energie die we hier willen meegeven”, legt Voltan uit.

“De werking hier is eigenlijk drieërlei. Uiteraard kan iedereen met klachten of letsels hier terecht voor de klassieke kinesitherapie. Met een persoonlijke, wetenschappelijk onderbouwde, aanpak werken we samen aan jouw herstel en optimaliseren we je fysieke prestaties en welzijn. Daarnaast bieden we sportrevalidatie aan waarbij we ons richten op het herstel en voorkomen van sportgerelateerde blessures. En ten derde doen we ook aan screening van fitte en gezonde sporters die zich goed voelen maar hun prestaties nog willen verbeteren”, gaat Voltan verder.

Schoudergewrichten

“Daarvoor gebruiken we bepaalde apparatuur, zoals krachtplaten. Het gaat om twee platen – links en rechts – waarop de persoon sprongoefeningen doet of kracht op uitoefent. Daar kunnen we heel interessante data uithalen over kracht en evenwicht. Op basis daarvan kunnen we aangepaste oefeningen laten uitvoeren. Wat sportrevalidatie betreft heb ik een hele grote interesse in schoudergewrichten en wil ik wil me dan ook graag specialiseren in de tenniswereld, waar die gewrichten uiteraard heel belangrijk zijn.”

https://volt-sportrevalidatie.be